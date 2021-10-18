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"Слуга народу" на засіданні фракції вирішила підтримати бюджет у першому читанні

Пленарний тиждень у СН очікують як цікавий та зі "скандалами". 

"Слуга народу" на засіданні фракції вирішила підтримати бюджет у першому читанні
Фото: economica.com.ua

Фракція "Слуга народу" проголосує за бюджет на 2022 рік у першому читанні. Пленарний тиждень в парламенті буде складним, але цікавим та зі "скандалами".

Про це на брифінгу за попередніми результатами засідання фракції "Слуга народу" заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев, передає кореспондент LB.

"На фракції ми вирішили підтримати важливі законопроєкти, які будуть винесені в зал. Це законопроєкт про НАБУ. Це ресурсний законопроєкт 5600. Та, безперечно, бюджет. Він досі обговорюється в залі. Але фракція у першому читанні його підтримає", – заявив він.

Нардеп прогнозує, що пленарний тиждень «буде складним».

"Тиждень, який буде пов’язаний з прийняттям законів, які ми довго очікували. Але цікавий, як ви всі любите. Зі скандалами, різноманітними питаннями, які є цікавими", – додав депутат.

Нагадаємо, розгляд бюджету в першому читанні запланований на середу, 20 жовтня. Згідно з законодавством, це останній день, коли його потрібно ухвалити. Потім депутати мають надати свої поправки, на основі яких Кабмін підготує документ до другого читання. Докладніше про те, що закладено в головний економічний документ наступного року, читайте в матеріалі LB.ua "Бюджет-2022: кому підвищать зарплати і чи зростуть пенсії". 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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