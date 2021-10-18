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На цьому тижні парламент може провести позачергову сесію, – Стефанчук

У черговому режимі мають призначити нового першого віцеспікера та проголосувати в першому читанні бюджетний драфт. 

Верховна Рада на цьому тижні може провести позачергову сесію, присвячену євроінтеграційним законопроєктам. Про це на засіданні погоджувальної ради повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Які саме документи мають розглянути – він не повідомив, але зазначив, що сесія може відбутися в четвер. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко уточнив, що мова йде про енергетичні законопроєкти щодо інтеграції в ЄС. 

У черговому режимі депутати пропонують розглянути законопроєкти щодо Нацбанку, які входять до списку вимог МВФ для виконання спільного меморандуму, так званий ресурсний законопроєкт і проєкт державного бюджету на 2022 рік. 

Згідно з законодавством, бюджет має пройти перше читання до 20 жовтня, потім депутати мають надати свої висновки і пропозиції, а уряд на їх основі підготувати драфт до другого читання. За словами Корнієнка, бюджет мають голосувати в середу, в четвер – ресурсний законопроєкт 5600, у п'ятницю – проєкт закону для земельної реформи про Фонд часткового гарантування кредитів. 

Крім того, депутати на цьому тижні мають проголосувати за нового першого віцеспікера Верховної Ради.

Ця місце звільнилося після того, як Стефанчука призначили головою Верховної Ради.

Нагадаємо, на посаду першого віцеспікера претендує голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Другий кандидат – народна депутатка від "Євросолідарності" Софія Федина. Питання планували розглянути ще в п'ятницю минулого пленарного тижня, в один день із голосуванням за нового спікера. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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