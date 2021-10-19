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Фонд держмайна виставив на приватизацію київський завод "Електронмаш"

Підприємство, де колись робили комп'ютери, продають за ціною нерухомості.

Фонд держмайна виставив на приватизацію київський завод "Електронмаш"
Фото: privatization.gov.ua

Фонд державного майна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства "Електронмаш", що розташоване на Кільцевій дорозі біля ТРЦ "Променада Парк".

Аукціон має відбутися 12 листопада, повідомила пресслужба ФДМ.

Переможець конкурсу отримає нерухомість "Електронмашу", зокрема корпуси заводу, склади, котельні, їдальню і базу відпочинку на Чернігівщині.

"Свого часу завод був лідером з виробництва електронно-обчислювальних машин, проте сьогодні від промислового гіганта залишилися напівпорожні стіни і занедбана територія на околиці Києва", - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна - 66,7 млн гривень.

Нагадаємо, що кілька років тому державі довелося силою повертати "Електронмашем", який багато років знаходився під контролем колишнього директора Віктора Мови.

Зараз керівником підприємства є Олександр Плотніков.

"Електронмаш" було створено за часів СРС на базі заводу електронних обчислювальних машин. Воно спеціалізувалося на постачанні комплектуючих і готової обчислювальної техніки та електронної продукції. Тут, зокрема, випускали персональні комп'ютери "Пошук" та "Нивка".

Підприємство також випускає прилади живлення бортових електромереж міського транспорту: тролейбусів, трамваїв, вагонів метрополітену та пасажирських вагонів залізниці, а також побутові лічильники газу, контрольно-касові апарати для підприємств торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, електронне обладнання для управління вітровими електричними установками.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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