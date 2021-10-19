Ухвалити його можуть вже до кінця року.

Профільний комітет парламенту в середу, 20 жовтня, розглядатиме законопроєкт про Київ у другому читанні. Документ, як відомо, передбачає розділення повноважень мера і голови КМДА.

Про запланований розгляд законопроєкту Комітетом з питань самоврядування у кулуарах Верховної Ради повідомив нардеп від "Слуги народу", член цього комітету Олександр Качура.

"Всі були слушні зауваження головного юридичного управління. Там технічні абсолютно речі, вони виправлені. Ми будемо вже до другого читання відправляти законопроєкт в зал, я думаю, в найближчий час розглянуть", – повідомив він.

На погляд Качури, "найближчий час" – до кінця поточного року.

При цьому Качура вважає, що після набуття чинності закону в мера Києва Віталія Кличка не буде менше повноважень.

"У нього буде стільки влади, на яку його уповноважили люди. Тобто його обрали міським головою, він буде міським головою і виконуватиме свої повноваження. На двух стільцях не можна всидіти, це правильний підхід. І у нас є функція столиці і є функція міста. Кличко буде займатися функцією міста – комунальними службами, парковками, каналізаціями, тим, щоб у нас не забудовували наші сквери", – заявив нардеп.

А функція столиці, на погляд Качури, – "робота Адміністрації Президента, Кабінету міністрів, всі консульства".

Нині, відповідно до законодавства, очолювати Київську міську державну адміністрацію може тільки людина, обрана столичним мером. Це кілька разів було підвтерджено і рішеннями Конституційного суду.

Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції.

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. Тоді ж вперше постало питання зміщення Кличка. Новий закон має на меті розділити посади мера і голови КМДА, а також утворити новий виконавчий орган – Київській магістрат.

Законопроєкт "Про столицю" в першому читанні схвалили вже у жовтні, за місяць після реєстрації документу парламентом.

Призначати і звільняти голову КМДА може винятково президент України, подання вносить уряд. У вересня 2019 року уряд Олексія Гончарука направив президенту подання, втім справа далі не пішла. У той час у Кличка був конфлікт із головою Офісу президента Андрієм Богданом, і саме Богдан форсував питання звільнення очільника КМДА. Кличко у відповідь на це подав заяви до суду і на уряд, і на Богдана.

Після 2019 питання законопроєкту "Про столицю" парламентом не розглядалося. Згідно з карткою проєкту закону на сайті Ради, 16 вересня минулого року до нього надали порівняльну таблицю до другого читання. При цьому в юридичному висновку зауважено, що текст потребує редакційного доопрацювання, а ухвалити його в другому читанні можна з урахуванням зауважень і пропозицій.

Нове загострення відносин між Кличком та центральною владою відбулося навесні 2021 року. Правоохоронні органи влаштували масовані обшуки в комунальних підприємствах та їхніх підрядниках, що мер міста назвав тиском на міську владу. На думку Кличка, обшуки пов'язані з небажанням миритися із запровадженням виконавчих комітетів, "коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової". Кличко також стверджував, що про всі факти зловживань міській владі було відомо і вона сама передавала про це інформацію правоохоронцям.

Після цього у столиці змінився начальник поліції – замість Андрія Крищенка київський главк очолив Іван Вигівський. Джерела LB.ua повідомляли, що зміна відбулася через те, що владу не влаштовували робочі відносини, які склалися між Кличком і Крищенком.

Загострення відносин супроводжувалося масовими обшуками комунальних та підрядних підприємств.

У КМДА заявили, що системні обшуки у Київській мерії та на комунальних підприємствах міста спрямовані на формування негативного іміджу столичної влади та на створення перешкод для втілення важливих для міста та киян проєктів.

Обшуки в справах, пов'язаних з комунальними підприємствами, відбувалися кожен день.

При цьому в КМДА заявили, що прокуратура маніпулювала інформацією про справу, за якою обшукували заступника Кличка Вячеслава Непопа.

Врешті в ЗМІ з'явилася інформація, що Кличка можуть якимось чином відсторонити від посади глави КМДА на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Журналісти навіть називали імена ймовірних в.о. наступників Кличка на цій посаді – голови Держаудитслужби Геннадія Пліса та міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Однак обидва інформацію про це спростували.

Втім на засідання РНБО Кличка все таки запросили. Він сказав, що не приїде, бо перебуває у відрядженні. Секретар РНБО після засідання заявив, що столичного очільника запрошували через лист Міністерства культури. Олексій Данілов також визнав, що повноважень знімати Кличка РНБО не має.

На початку вересня в Комітеті з питань самоврядування зазначили, що будуть нанового переглядати закон про столицю.