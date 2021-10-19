Доля "кредиту Януковича" може вирішитися до кінця року

Верховний суд Великобританії близький до завершення розгляду російської апеляції щодо стягнення з України заборгованості за євробондами на $3 млрд ще цього року.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав міністр юстиції Денис Малюська.

"Наступне засідання буде восени, і воно може бути останнім у цій справі. Цю справу веде – унікальний випадок – Міністерство фінансів, не ми. Коли цей спір виник, з якихось міркувань Мін’юст відмовився вести цю справу, її підхопив Мінфін і найняв іноземних юридичних радників. Враховуючи, що питання дуже сенситивне, я волів би, щоб Мінфін коментував цю справу щодо шансів і щодо можливих рішень", - сказав Малюська.

У березні 2017 року Високий суд Лондона схвалив прискорений розгляд російського позову, відкинувши основні заперечення України і погодившись з наявністю у неї зобов'язань за єврооблігаціями.

Проте апеляційний суд відправив позов на повторний розгляд.

Зараз це рішення Росія оскаржує в Верховному суді Великобританії. Вона хоче залишити в силі рішення першої інстанції про стягнення коштів за спрощеною процедурою.

"І є інший варіант, на нашу користь: це або перейти в повний судовий процес, дослідити всі докази й аргументи України в цій справі, що означатиме, що справа ще слухатиметься ще, як мінімум, кілька років, а може й більше. Або зупинити процес до вирішення в якійсь іншій міжнародній судовій інстанції, що теж означає зупинення розгляду на якийсь надзвичайно тривалий невстановлений час", - пояснив Малюська.

Нагадаємо, що борг України перед Росією виник в кінці 2013 року.

29 листопада 2013 року відбувся саміт "Східного партнерства" у Вільнюсі, на якому планувалося підписання Угоди про асоціацію України та Європейського Союзу.

Янукович вирішив не підписувати цей договір, а через тиждень домовився із Володимиром Путіним про кредит на 15 млрд доларів під 5% річних. У зв'язку з Євромайданом Україна взяла лише 3 млрд доларів - під них було випущено єврооблігації, які викупила Росія.

В грудні 2015 року Україна допустила дефолт за цими євробондами. Росії пропонували реструктуризувати борг на умовах, з якими погодилися комерційні кредитори України. Росія відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

У лютому 2016 році Мінфін РФ подав до високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості за єврооблігаціями.

З тих пір доля "боргу Януковича" знаходиться в підвішеному стані.