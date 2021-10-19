Верховна Рада ухвалила три законопроєкти з пакету вимог МВФ

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому три законопроєкти, які входили до пакету вимог Міжнародного валютного фонду.

Це проєкти закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України" (5850), "Про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України" (5852) та "Про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації" (5853).

Законопроєкт 5850 підвищує вимоги до керівництва Національного банку України, уточнює повноваження і порядок правління НБУ та його наглядової ради, видаляє обов'язок Нацбанку підтримувати економічну політику уряду, якщо ця політика не спрямована на забезпечення стабільності гривні.

"Метою Закону є удосконалення чинних положень Закону про НБУ та приведення їх у відповідність із кращою світовою практикою. Низка пропонованих змін спрямована на унормування окремих питань в діяльності Національного банку, які виникають під час здійснення ним своїх функцій та потребують врегулювання для забезпечення належного виконання Національним банком законодавчо визначених повноважень", – повідомили в пресслужбі парламенту.

Законопроєкт 5853 змінює Бюджетний кодекс і зобов'язує Нацбанк до 1 березня кожного року давати прогноз частини прибутку до розподілу, що буде підлягати перерахуванню до державного бюджету.

Проєкт закону 5852 надає Національному банку права здійснювати закупівлю юридичних послуг для представництва його інтересів в органах влади іноземних держав, а також тих, які пов’язані із захистом його прав та інтересів під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ, учасником яких є Національний банк.