5 будівель на території колишнього "Більшовика" належить приватній компанії, - юрист

П’ять будівель Першого Київського машинобудівного заводу (колишній «Більшовик») належить ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн», і спростування цього факту з боку керівництва Фонду держмайна не відповідає дійсності. Про це заявив представник компанії у судових справах, що стосуються нерухомого майна, Юрій Мосунов.

Юрист звернув увагу на низку фактів, які можуть прояснити ситуацію щодо власності зазначених споруд.

«Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду розглядалась справа № 910/14680/19 за позовом Фонду державного майна України до Драбівського районного відділу державної виконавчої служби, Державного підприємства СЕТАМ та ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» про визнання недійсними результатів електронних торгів з реалізації спірного нерухомого майна. За результатами розгляду вказаної справи Касаційним господарським судом було ухвалено постанову, якою залишено в силі постанову апеляційного суду про задоволення позовних вимог Фонду», - зазначив Юрій Мосунов.

Він звернув увагу, що вказана постанова апеляційного суду наразі переглядається Північним апеляційним господарським судом за нововиявленими обставинами, а саме – у зв’язку з ухваленням у порядку адміністративного судочинства (справа № 580/3147/19) нових судових рішень з питання незаконності дій державного виконавця, які потягнули за собою визнання електронних торгів з реалізації спірного нерухомого майна такими, що проведені з порушенням законодавства.

За словами адвоката, рішення апеляційного суду у справі № 910/14680/19 за результатами вказаного перегляду підлягатиме оскарженню до Касаційного господарського суду.

«Тобто на сьогодні неможливо стверджувати про те, що судами остаточно вирішено справу про визнання недійсними результатів електронних торгів з реалізації спірного нерухомого майна Заводу «Більшовик». Окрім цього, варто звернути увагу, що судові рішення у вказаній справі безпосередньо не впливають на правовий титул ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» як власника такого нерухомого майна, оскільки вимоги про скасування його права власності розглядаються в межах іншої справи за № 910/14858/19», - підкреслив Юрій Мосунов.

Юрист наголосив, що під час судового розгляду у вказаній справі неодноразово зверталась увага на те, що ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» є добросовісним набувачем спірного майна та не мав жодної змоги контролювати дотримання законодавства з боку державного виконавця в ході його підготовки до реалізації.

«Зі свого боку ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» було належним чином виконано всі зобов’язання, пов’язані з придбанням спірного нерухомого майна, у зв’язку з чим право власності ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» не може бути поставлене під сумнів з підстав, які перебували поза межами його впливу. Так, 12 жовтня у справі № 910/14858/19 Північним апеляційним господарським судом було ухвалено постанову на користь ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн», що фактично підтверджує законність перебування спірного нерухомого майна у власності ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн». Таким чином, наразі право власності ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» на спірне нерухоме майно є чинним та не скасоване жодним судовим рішенням», - підсумував Юрій Мосунов.

Раніше повідомлялося, що у жовтні 2019-го ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» придбало через систему електронних торгів арештованим майном ДП СЕТАМ п'ять нежитлових будівель загальною площею понад 6 300 квадратів на території АТ «Перший київський машинобудівний завод» (КПМЗ, екс-«Більшовик») на Шулявці. 12 жовтня Північний апеляційний господарський суд підтвердив право власності цих об’єктів за ТОВ «Агроміл Дистриб'юшн».