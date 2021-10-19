5 будівель на території колишнього "Більшовика" належить приватній компанії, - юрист

П’ять будівель Першого Київського машинобудівного заводу (колишній «Більшовик») належить ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн», і спростування цього факту з боку керівництва Фонду держмайна не відповідає дійсності. Про це заявив представник компанії у судових справах, що стосуються нерухомого майна, Юрій Мосунов.
Юрист звернув увагу на низку фактів, які можуть прояснити ситуацію щодо власності зазначених споруд.
«Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду розглядалась справа № 910/14680/19 за позовом Фонду державного майна України до Драбівського районного відділу державної виконавчої служби, Державного підприємства СЕТАМ та ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» про визнання недійсними результатів електронних торгів з реалізації спірного нерухомого майна. За результатами розгляду вказаної справи Касаційним господарським судом було ухвалено постанову, якою залишено в силі постанову апеляційного суду про задоволення позовних вимог Фонду», - зазначив Юрій Мосунов.
Він звернув увагу, що вказана постанова апеляційного суду наразі переглядається Північним апеляційним господарським судом за нововиявленими обставинами, а саме – у зв’язку з ухваленням у порядку адміністративного судочинства (справа № 580/3147/19) нових судових рішень з питання незаконності дій державного виконавця, які потягнули за собою визнання електронних торгів з реалізації спірного нерухомого майна такими, що проведені з порушенням законодавства.
За словами адвоката, рішення апеляційного суду у справі № 910/14680/19 за результатами вказаного перегляду підлягатиме оскарженню до Касаційного господарського суду.
«Тобто на сьогодні неможливо стверджувати про те, що судами остаточно вирішено справу про визнання недійсними результатів електронних торгів з реалізації спірного нерухомого майна Заводу «Більшовик». Окрім цього, варто звернути увагу, що судові рішення у вказаній справі безпосередньо не впливають на правовий титул ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» як власника такого нерухомого майна, оскільки вимоги про скасування його права власності розглядаються в межах іншої справи за № 910/14858/19», - підкреслив Юрій Мосунов.
Юрист наголосив, що під час судового розгляду у вказаній справі неодноразово зверталась увага на те, що ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» є добросовісним набувачем спірного майна та не мав жодної змоги контролювати дотримання законодавства з боку державного виконавця в ході його підготовки до реалізації.
«Зі свого боку ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» було належним чином виконано всі зобов’язання, пов’язані з придбанням спірного нерухомого майна, у зв’язку з чим право власності ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» не може бути поставлене під сумнів з підстав, які перебували поза межами його впливу. Так, 12 жовтня у справі № 910/14858/19 Північним апеляційним господарським судом було ухвалено постанову на користь ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн», що фактично підтверджує законність перебування спірного нерухомого майна у власності ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн». Таким чином, наразі право власності ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» на спірне нерухоме майно є чинним та не скасоване жодним судовим рішенням», - підсумував Юрій Мосунов.
Раніше повідомлялося, що у жовтні 2019-го ТОВ «Агроміл Дистрибьюшн» придбало через систему електронних торгів арештованим майном ДП СЕТАМ п'ять нежитлових будівель загальною площею понад 6 300 квадратів на території АТ «Перший київський машинобудівний завод» (КПМЗ, екс-«Більшовик») на Шулявці. 12 жовтня Північний апеляційний господарський суд підтвердив право власності цих об’єктів за ТОВ «Агроміл Дистриб'юшн».
Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко спробував заспокоїти потенційних покупців заводу, заявивши, що рішення суду на користь приватної компанії – це спроба зірвати «прозору приватизацію» за 10 днів до проведення аукціону. Приватизація ПКМЗ призначена на 27 жовтня, стартова ціну лоту – 1,39 млрд грн.