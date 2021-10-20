До кінця 2022 року на Луганщині буде відновлено більше половини доріг держзначення, - ОДА

У рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» упродовж 2020, 2021 та 2022 років планується провести капітальний та поточний ремонт на 650 кілометрах доріг Луганської області, що становить понад половину державних автошляхів регіону. Про це повідомила Луганська ОДА.

Зокрема, у 2020 році капітальні та поточні середні ремонти пройшли на 136 км доріг, у 2021 році – на 225 км доріг. Наступного року планується відновити 288 км доріг.

«За 2014-2016 роки в області не відремонтували жодної дороги державного значення. У 2017-2019 роках – 44 км. Ситуація кардинально змінилася зі стартом «Великого будівництва» Зеленського», - йдеться у повідомленні.

Також за даними пресслужби ОДА, ремонти на дорогах області, завершення яких було заплановано у 2021 році, виконані на 99%.

Роботи охопили траси Н-21 від Старобільська до Новоайдара, Н-26 від Старобільська до Мілового, Т-13-16 та Р-66 від Сєвєродонецька до КПВВ «Золоте», Т-13-02 від Лисичанська до межі із Донеччиною, Н-26 між Сватовим та Старобільськом, Р-22 від КПП «Красна Талівка» до перехрестя з дорогою Т-13-14.

На цих дорогах ремонт вже завершено, усі відновлені ділянки незабаром будуть введені в експлуатацію. Крім цього, на дорозі Н-21 при виїзді із міста Старобільськ планується реалізувати додатковий проєкт зі встановлення метеорологічної станції.

«Буде влаштоване табло, яке показуватиме температуру дорожнього покриття, повітря, напрямок вітру, а узимку – ще рівень слизькості на дорозі. Інформація надходитиме на диспетчерський пункт Служби автомобільних доріг у Луганській області, що дозволить оперативніше реагувати на примхи погоди», - пояснив заступник керівника Служби автомобільних доріг у Луганській області Олег Кравцов.

Ще одну метеорологічну станцію встановлять на трасі Н-26. Аналогічні станції облаштують також у Станиці Луганській та на дорозі Р-66 при виїзді з Лисичанська. Після чого ці дороги будуть уведені в експлуатацію, зазначив Кравцов.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що програма «Велике будівництво» приділяє особливу увагу розвитку інфраструктуру прикордонних областей України, щоб зменшити ризики впливу на ці регіони з боку інших держав.