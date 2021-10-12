​НБУ призначив директорку департаменту фінансової стабільності

На місце Ваврищука, який звільнився у вересні, призначили Первін Дадашову.

Департамент фінансової стабільності Національного банку з 11 жовтня очолила Первін Дадашова.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Департамент фінансової стабільності входить до блоку "Монетарна стабільність", що підпорядковується заступнику голови Національного банку Сергію Ніколайчуку за вертикаллю підпорядкування

Дадашова замінила Віталія Ваврищука, який звільнився з середини вересня. Вона працює в НБУ з липня 2017 року, пройшовши шлях від провідного економіста до начальника відділу макрострес-тестування та розроблення модельного інструментарію і начальника управління макропруденційної політики та досліджень.

Після звільнення Ваврищука почала виконувати його обов'язки.

До роботи в НБУ була старшим викладачем Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Має науковий ступінь кандидата економічних наук, а також – доктора філософії (PhD) з фінансів.

Нагадаємо, що влітку 2021 року про звільнення з НБУ повідомили керівники одразу п'ятьох департаментів.