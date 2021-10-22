Данілов: Україна позичить газ Молдові, щоб допомогти протистояти шантажу “Газпрому”

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна надасть допомогу Молдові з поставками газу. Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю за результатами засідання РНБО.

"Ми ухвалили рішення доручити Кабінету міністрів це питання розглянути. Ми розуміємо, що таку допомогу республіці Молдова ми найближчим часом можемо зробити", - цитує Данилова "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з таким проханням до українського уряду звернулася прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця.

"Прем'єр-міністр України отримав лист від свого колеги з проханням допомогти газом щоб уникнути складної ситуації, що склалася з урахуванням того шантажу, який зараз там робить "Газпром"", - пояснив Данилов.

Пізніше секретар РНБО уточнив, що умови угоди передбачають передачу Молдові певного обсягу газу з подальшим його поверненням. За його словами, це необхідно зробити, оскільки Україна і Молдова об'єднані, і в України є території, які живляться газом з Молдови.

Раніше сьогодні уряд Молдови запровадив надзвичайний стан на території країни через дефіцит газу. Режим надзвичайного стану дозволить одразу виділити з бюджету необхідні гроші на закупівлю газу іншою компанією, а не традиційним імпортером "Молдовагаз”, яка є дочірньою компанією російського “Газпрому”.

Контракт Молдови з "Газпромом" від 2006 року закінчується 30 вересня. Сторони вирішили тимчасово продовжити договір на колишніх умовах на місяць, але країна "не має впевненості" в тому, що зможе домовитися про укладення нового договору для постачання з листопада.

Крім того, як стало відомо сьогодні, дводенні російсько-молдовські переговори з газової тематики за участю представників уряду і "Газпрому" у заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака закінчилися безрезультатно.

Як повідомило "Інтерфаксу" джерело, близьке до переговорів, поставки газу в Молдову після 1 листопада опинилися під загрозою.

"Укладення нового довгострокового газового контракту до 1 листопада вельми сумнівно і існують великі ризики повного припинення поставок російського газу в Молдову після цієї дати", - сказав співрозмовник агентства.