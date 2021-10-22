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Побутових споживачів заборонять відключати від газу до кінця опалювального сезону, - рішення РНБО

Заборона також поширюватиметься на бюджетні, релігійні організації, підприємства теплопостачання, комунальні неприбуткові підприємства.

Побутових споживачів заборонять відключати від газу до кінця опалювального сезону, - рішення РНБО
Фото: apostrophe.ua

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів забезпечити безперебійні поставки газу побутовим споживачам до кінця опалювального сезону.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання РНБО.

"Кабінету Міністрів у триденний термін доручено вжити вичерпних заходів щодо безперебійного, без права відключення від газу побутових споживачів, бюджетних, релігійних організацій, підприємств теплопостачання, комунальних неприбуткових підприємств"¸ - цитує Данилова “Інтерфакс-Україна”.

За словами секретаря РНБО, заборона відключення зазначених споживачів буде впроваджений згідно ст. 11 закону про ринок природного газу до завершення опалювального сезону 2021/2022 років.

Раніше ЗМІ повідомили, що на сьогоднішньому засіданні буде проаналізовано всі рішення РНБО з 2019 року в енергетичній сфері. Також буде змальована ситуація з енергетичною кризою, в якій перебуває Україна.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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