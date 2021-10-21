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ТОВ "БРІОЛЕКС" – Успішна філософія бізнесу та шлях до перемоги у Національній премії “Вибір Країни” 2021 Новини компаній

В Україні клієнтоорієнтованість тільки набирає популярності. Однак це еволюційна щабель, без якої жоден бізнес не зможе обійтися. Особливо в умовах сьогодення, дуже гостро відчувається конкурентна боротьба. І виграти її зможуть тільки ті, хто крім якісного продукту будуть надавати якісний сервіс, хто буде готовий знайти спільну мову з будь-яким клієнтом, хто виявить до нього більше уважності, турботи і людяності, а також потішить результатом.

Саме такої філософії, що кожен клієнт – це, перш за все, добрий друг і близька по духу людина, а не «джерело отримання фінансового прибутку», дотримується компанія Бріолекс, яка успішно проваджує свою діяльність вже понад 14 років. З самого започаткування компанії client service контролюють і культивують засновникиподружжя Сахро Василь та Руслана.

BRIOLEX – Надійний оптовий постачальник трендової фурнітури, елементів та матеріалів для рукоділля та декорування одягу безпосередньо з фабрик-виробників. На даний час запропонований асортимент сягає понад 10000 найменувань.

Протягом усіх років свого існування компанія “Бріолекс” розвивала свої можливості і активи в рамках спеціалізації, щоб стати ще краще для своїх клієнтів. І у 2021 році вона стала переможцем у Національній премії «Вибір Країни».

Як зазначають власники, ця нагорода стала водночас приємною та відповідальною, адже вона мотивує в майбутньому прикласти ще більше зусиль до масштабування високих результатів роботи не тільки за економічними показниками, а й за визнанням партнерів, що з Бріолекс зручно та приємно працювати на всіх рівнях взаємодії.

Вже понад 14 років BRIOLEX рухається вперед, зберігаючи активні темпи зростання.

  • Вести відкрито бізнес, розвиватися і продовжувати будувати міцні партнерські відносини, які засновані на чесності, повазі, довірі – основна місія компанії.
  • Найголовніше правило в роботі – вміти слухати і чути. Це допомагає зрозуміти потреби клієнта і запропонувати йому саме те, чого він потребує.
  • В компанії не сподіваються на «одноразову вигоду» – надприбуток від одного замовлення. У фокусі інтересів – довгострокова, взаємовигідна і плідна взаємодія.

На формування і збереження саме цих критеріїв розвитку компанії власники інвестують свій час та направляють всі інші ресурси. Роблять все можливе, щоб почути клієнта, виявити потребу та запропонувати якісний і трендовий товар, який розширить його асортимент продукції і збільшить прибутки.

 

 

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