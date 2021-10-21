Україна за 5 років може відмовитися від імпорту газу, - Вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Україна може повністю забезпечити себе газом та відмовитися від його імпорту протягом 5 років.

Про це він заявив під час панельної дискусії на Українському газовому інвестиційному конгресі (Ukraine Gas Investment Congress), повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Цієї мети ми можемо досягти протягом 5 років. Успіх залежатиме від трьох факторів. Перший з них - нарощування видобутку газу. Ми маємо потенціал та приклади, що надихають", – сказав Вітренко.

Він додав, що не менш важливим напрямком є збільшення виробництва Україною біогазу.

“Маємо величезний потенціал для виробництва біогазу, Україна – найбільша за територією країна в Європі. Земля значно дешевша, ніж у Західній Європі, тож у нас є великі можливості для побудови сонячних, вітрових електростанцій та виробництва біомаси. В нас розвинутий сільськогосподарський сектор, що також важливо для виробництва біогазу», – сказав він.

Голова правління також наголосив на важливості підвищення енергоефективності для досягнення Україною енергетичної незалежності. За його словами, Україна вдвічі менш енергоефективна, ніж середньостатистична країна Східної Європи.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" поставив мету за десять років збільшити видобування газу з нинішніх 13 млрд кубометрів на рік до 24 млрд кубометрів. Як повідомив Юрій Вітренко, компанія буде намагатися залучати міжнародні інвестиції для розвитку українського газовидобутку. ,