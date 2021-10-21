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Списання зношених вагонів реанімує українське вагонобудування, - топменеджер УЗ

«Укрзалізниця» планує протягом 7 років інвестувати в будівництво вагонів близько 50 млрд. грн.

Списання зношених вагонів реанімує українське вагонобудування, - топменеджер УЗ
Фото: censor.net.ua

За останні п'ять років, в результаті масового ввезення в Україну списаних вагонів (т.зв. «вагонометаллолома») з Російської Федерації, українська вагонобудівна галузь практично померла. Таку думку в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» висловив заступник директора департаменту з комерційної роботи «Укрзалізниці» Валерій Ткачов. 

«Якщо на піку виробництво вагонів в Україні становило понад 50 тис. од. на рік, то в минулому році побудовано лише 3200 вагонів (падіння близько 71%). В 2021 році за дев'ять місяців побудовано взагалі тільки 1200 вагонів (падіння приблизно на 51%)», - сказав він.

За його словами, машинобудування і вагонобудування в Україні вмирають.

«А в вагонобудуванні - більше 30 тис. працівників, приблизно 12 підприємств. Заводи зараз на межі закриття, втрачають роботу працівники, суміжні виробництва теж стагнують», - повідомив Ткачов.

Відповідаючи на питання про те, скільки коштів необхідно УЗ на програму оновлення рухомого складу, Валерій Ткачов повідомив, що «Укрзалізниця» планує протягом 7 років інвестувати в будівництво 22,6 тис. вагонів близько 50 млрд. грн. Приватні власники протягом 7 років придбають 23,25 тис. вагонів, витративши на це 56,6 млрд. грн.

«В цілому програма передбачає будівництво близько 46 тис. вагонів за 107 млрд. грн. протягом семи років», - констатував топменеджер. За його словами, з цих 46 тис. Вагонів близько 14,5 тис. планується побудувати на потужностях «Укрзалізниці», а інші будуть будувати на приватних вагонобудівних підприємствах.

«Ця програма насправді дуже помірна, багаторазово прораховані різні варіанти, проаналізовано строки служби вагонів для того, щоб це не було стресом для всіх стейкхолдерів програми. Щорічно буде списуватися і будуватися від 3 до 11 тис. вагонів », - підкреслив Ткачов.

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