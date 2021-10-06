Економічний комітет Ради рекомендував відтермінувати обов'язкове внесення інформації про кінцевих бенефіціарів до ЄДР

Парламентський комітет з питань економічного розвитку схвалив відтермінування обов'язкового внесення до Єдиного державного реєстру інформації про кінцевих бенефіціарів судб'єктів господарювання та громадських організацій.

Відтермінування передбачається ще на 9 місяців, повідомив глава комітету Дмитро Наталуха ("Слуга народу") в Facebook.

"Це дозволить компаніям і громадським організаціям уникнути штрафів від 17 000 до 51 000 грн, які вони могли б отримати через брак часу на збирання необхідної інформації", – пояснив він.

Це рішення викладено в редакції законопроєкту №5807, але після комітету його мають розглянути в залі засідань Верховної Ради.

"Тепер - будемо переконувати колег у залі, щоб прийняти його за основу і в цілому вже завтра (четвер), щоб залишили принаймні один день на підпис цього закону Президентові України, і таким чином вкластися в строки, щоб зняти цю неприємну фінансову загрозу для бізнесу і громадянського суспільства і дати їм можливість уникнути штрафів", – додав депутат.

Поки що юридичні особи можуть подати дані про своїх бенефіціарів до 10 жовтня.