Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан

Якщо з 1 січня вступить в силу закон про обов’язковість касових апаратів для бізнесу, це призведе до здороження товарів та послуг для всіх людей. Про це заявила в ефірі «Апостроф TV» представниця «УДАРу Віталія Кличка» Оксана Продан.

«Парламент місяцями займається імітацією боротьби з олігархами і в той же час тихенько приймає величезну кількість рішень, які спрямовані не проти олігархів, а проти звичайних людей. Для них життя стає дорожчим, а реальні зарплати зменшуються. За останні два роки було ухвалено багато таких законів, які звужують права підприємців, здорожують адміністрування податків, збільшують повноваження контролюючих органів і ставки податків. Наприклад, з 1 січня наступного року, якщо жодних рішень парламент не прийме, всі підприємці можуть бути зобов’язані ввести касові апарати. Таким чином, вони будуть змушені продавати свої товари і послуги значно дорожче, ніж сьогодні», - зазначила Оксана Продан.

За її словами, до підвищення цін призведе не вартість самого апарату, а вартість його обслуговування і вартість ведення обліку. А також ризики штрафів від фіскальних органів, які отримують широкі повноваження для контролю та покарань.

Продан вважає, що влада не звертає уваги на проблеми підприємців та не прислуховується до їхніх потреб.

«Діалог влади з бізнесом сьогодні практично не відбувається. Замість вирішення проблем влада створила такий собі «лабіринт Мінотавра», який підприємці мають подолати, щоб донести до влади свою позицію. А в цей час влада приймає наступні рішення, які знищують економіку, знищують можливості для малого та середнього бізнесу».

Для прикладу представниця «УДАРу» наводить Раду сприяння малому та середньому бізнесу, яка була створена в грудні минулого року. Попри те, що за цей час Рада напрацювала цілу низку законопроектів, які полегшують ведення бізнесу в Україні та сприяють економічному розвитку, жоден з них ще не був розглянутий у парламенті, наголошує Оксана Продан. Інший приклад – численні бізнес-форуми, за результатами яких не було прийнято жодного рішення.

Взаємовідносини влади та підприємництва Оксана Продан називає боротьбою.

«Боротьба з підприємництвом, яку веде влада, – це боротьба з незалежним виборцем. Адже підприємець – це той виборець, якому не потрібна гречка. Він сам може пофарбувати лавочку і навіть поставити дитячий майданчик у дворі. А для влади цікавий той виборець, який від неї залежний», - робить висновок Оксана Продан.