Сильний порив вітру у Москві зірвав риштування, які частково зруйнували один із зубців кремлівської стіни неподалік біля мавзолею Леніна.

"Біля Спаської вежі Кремля впала частина риштування. Значна така частина. Кладка одного з зубців стіни також впала майже повністю: на землі лежать розколоті цеглини. Чи постраждав хтось, не ясно. Зараз до місця інциденту під'їжджають силовики. При цьому коли я намагався це сфотографувати, співробітник у цивільному зажадав видалити ці фотографії, сказавши, що мене це не стосується", - написав у своєму телеграм-каналі кореспондент "Еха Москви" Олег Овчаренко.

В пресслужбі Федеральної служби охорони РФ підтвердили, що через порив вітру один із зубців кремлівської стіни отримав пошкодження. "Факт підтверджуємо, постраждалих нема", - цитує офіційне повідомлення агентство "Інтерфакс".

В соцсетях появились фото и видео с обрушением строительных лесов у Кремля из-за сильного ветра. Очевидцы пишут, что из-за порыва ветра у кремлевской стены отвалился зубец. pic.twitter.com/E3xbkxWxu3 — РБК (@ru_rbc) October 22, 2021

Інше російське видання "Московський комсомолець" пише, що риштування встановили вздовж стіни для її реставрації, тому в Кремлі нічого страшного у події не вбачають: реставратори все одно планували працювати з зубцями стіни.

"Більше того, подібні інциденти траплялися й раніше. Наприклад, у кінці 90-х років ураган завдав схожих руйнуваннь. Тоді сильний порив вітру з боку Кремлівської набережної повалив у Тайнінському саду дерево, яке теж упало на стіну і зламало три зубці", - пише видання.

У п'ятницю в Москві оголосили штормове попередження. Вдень у деяких районах міста почався сильний дощ, пориви вітру сягали 20 м/с.