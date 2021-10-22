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Сильний вітер пошкодив одну зі стін московського Кремля

Ураган зірвав риштування разом із зубцем стіни.

Сильний вітер пошкодив одну зі стін московського Кремля
Фото: Mash

Сильний порив вітру у Москві зірвав риштування, які частково зруйнували один із зубців кремлівської стіни неподалік біля мавзолею Леніна.

"Біля Спаської вежі Кремля впала частина риштування. Значна така частина. Кладка одного з зубців стіни також впала майже повністю: на землі лежать розколоті цеглини. Чи постраждав хтось, не ясно. Зараз до місця інциденту під'їжджають силовики. При цьому коли я намагався це сфотографувати, співробітник у цивільному зажадав видалити ці фотографії, сказавши, що мене це не стосується", - написав у своєму телеграм-каналі кореспондент "Еха Москви" Олег Овчаренко.

В пресслужбі Федеральної служби охорони РФ підтвердили, що через порив вітру один із зубців кремлівської стіни отримав пошкодження. "Факт підтверджуємо, постраждалих нема", - цитує офіційне повідомлення агентство "Інтерфакс".

Інше російське видання "Московський комсомолець" пише, що риштування встановили вздовж стіни для її реставрації, тому в Кремлі нічого страшного у події не вбачають: реставратори все одно планували працювати з зубцями стіни.

"Більше того, подібні інциденти траплялися й раніше. Наприклад, у кінці 90-х років ураган завдав схожих руйнуваннь. Тоді сильний порив вітру з боку Кремлівської набережної повалив у Тайнінському саду дерево, яке теж упало на стіну і зламало три зубці", - пише видання.

У п'ятницю в Москві оголосили штормове попередження. Вдень у деяких районах міста почався сильний дощ, пориви вітру сягали 20 м/с.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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