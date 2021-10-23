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Соратника Джуліані Парнаса засудили за порушення виборчого законодавства США

Бізнесмена визнали винним у незаконному фінансуванні виборів.

Соратника Джуліані Парнаса засудили за порушення виборчого законодавства США

Американського бізнесмена Лева Парнаса, колишнього соратника політика Руді Джуліані, засудили за шістьма пунктами за незаконне фінансування виборчих кампаній у США.

Про це пише cnn.com.

Суд присяжних визнав Парнаса винним у змові зі спільниками з метою використання грошей російського бізнесмена Андрія Муравйова для фінансування виборчих внесків, зокрема у штатах з вигідними умовами для запуску бізнесу з продажу марихуани.

Бізнесмена також засудили за використання грошей Ігоря Фрумана, який раніше визнав себе винним, і фальшиву компанію щодо сотень тисяч політичних пожертв комітетам республіканців, і за брехню про це Федеральній виборчій комісії (ФВК).

Мова йде, зокрема, про пожертву у розмірі 325 тисяч доларів на "America First Action" – суперкомітету з політичної активності, який підтримував колишнього президента США Дональда Трампа.

Парнасу загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення за кожним з п'яти пунктів звинувачення, а шостий епізод за фальсифікацію записів в ФВК передбачає максимальний термін тюремного ув'язнення – 20 років.

Ще одного підсудного Андрія Кукушкіна також визнали винним за двома пунктами, пов’язаними з незаконним фінансуванням виборчої кампанії.

Парнас у своєму виступі перед судом зазначив: “Очевидно, я засмучений, але зараз я просто хочу повернутися додому, до своєї дружини та дітей і розібратися з цим. Я хочу подякувати (моїм) адвокатам, Джо та Стефані”.

Нагадаємо, вихідців з колишнього СРСР Парнаса і Фрумана арештували 10 жовтня 2019 року в США. Їх звинуватили у змові з метою залучення коштів бізнесмена з Росії на фінансування виборчої кампанії президента США Дональда Трампа.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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