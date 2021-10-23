Саакашвілі зробили переливання крові у в'язниці

Колишньому президентові Грузії Михайлу Саакашвілі зробили переливання крові.

Про це пише apsny.ge.

За словами особистого лікаря Саакашвілі Ніколоза Кіпшидзе, один з параметрів в аналізі крові політика змінився і лікарі вирішили зробити йому переливання.

За словами Кіпшидзе, разом з ним були тюремні лікарі і медики реанімобіля.

“Ця процедура проводилася в польових умовах. Цей медичний кабінет не для цього. Тому його потрібно лікувати в лікарні, в цивільній лікарні, а не в тюремній лікарні”, – додав лікар.

Кіпшидзе зазначив, що стан Саакашвілі зараз стабілізувався. “Сьогодні ми подолали кризу. Він в кращому стані, ніж був, але завтра йому може стати гірше”, – сказав він.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону.

На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

Напередодні консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати політика, оскільки стан здоров’я Саакашвілі погіршується.