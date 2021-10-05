Колишня співробітниця звинуватила Facebook у свідомому небажанні боротися проти дезінформації

Колишня співробітниця Facebook Френсіс Гауген зізналася, що саме вона була інформатором, який передав журналістам дані внутрішніх досліджень компанії, в яких йшлося про шкоду соцмережі Instagram для психіки підлітків.

Про це вона заявила в інтерв'ю програмі "60 Minutes" на каналі CBS.

Гауген також звинуватила Facebook у тому, що головним для компанії є прибуток, а не боротьба з роздмухуванням ненависті і дезінформацією.

Місяць тому вона анонімно подала скаргу на компанію до правоохоронних органів, таємно скопіювавши тисячі сторінок внутрішніх документів Facebook. The Wall Street Journal опублікувала дані власних досліджень, які свідчать, що соцмережа Instagram вкрай негативно впливає на психіку підлітків, особливо підлітків-дівчаток.

Однак саме у телевізійному інтерв'ю Гауген вперше розкрила свою особистість.

"Я постійно зауважувала у Facebook, що існував конфлікт інтересів між тим, що добре для громадськості, і тим, що добре для Facebook. І Facebook знову й знову обирав власні інтереси, як-от заробляння грошей", - сказала Гауген в інтерв'ю.

Практично відразу після того, як інтерв'ю вийшло в ефір, Facebook виступила зі спростуванням заяв колишньої співробітниці.

"Ми продовжуємо посилювати боротьбу з поширенням дезінформації та шкідливого контенту. Припущення про те, що ми заохочуємо поганий контент і нічого не робимо, просто не відповідають дійсності", - заявила представник Facebook Лена Пітш.

Гауген - 37 років, вона має програмістську й бізнес-освіту й закінчила Гарвард, 15 років пропрацювала у технологічних компаніях Google і Pinterest, а у травні звільнилась із Facebook, пише Голос Америки.

За словами Гауген, у Facebook розуміли виклики виборів президента США 2020 року й увімкнули систему безпеки для зменшення дезінформації, але це було тимчасово, й соцмережу використали для організації штурму Капітолію 6 січня.

Документи, оприлюднені Гауген, також свідчать, що також соцмережа Instagram, яка належить Facebook, негативно впливала на психічне здоров'я підлітків, роздмухуючи їхні страхи щодо власної зовнішності.

Цього тижня Френсіс Гауген дасть свідчення перед підкомітетом Сенату на слуханнях "Захист дітей в інтернеті", які присвячені дослідженням на тему негативного впливу Instagram на юних користувачів.

Нагадаємо, вчора в роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій, що тривав приблизно шість годин. Потім стали надходити повідомлення про можливі проблеми у Google, Twitter, TikTok і багатьох інших онлайн-сервісів. Також надходили дані про перебої в роботі Amazon Web Services, T-Mobile, AT & T.

Крім того, сервіс Downdetector отримав інформацію про деякі збої в електронних системах Southwest Airlines, Bank of America, Snapchat, Gmail, Telegram.

Ціни акцій Facebook на тлі масштабного збою впали на приблизно на 5%. Це призвело до зниження статків Марка Цукерберга до $120,9 млрд, опустивши його до 5-го місця в списку мільярдерів Bloomberg - нижче від Білла Гейтса.