Початок неминучого: чому «пропав» Фейсбук і чим це загрожує людям

Цілком можливо інша «крилата фраза» з того-ж фільму: «Не можна завести 500 мільйонів друзів, не нажив жодного ворога», знайде після цього інший смисл.

Зниження вартості акіцій Фейсбук через збій вже призвело до того, що Марк Цукерберг втратив $ 6,9 млрд. І це тільки початок.

Чим викликаний збій в роботі Фейсбук? Як сприймуть користувачі відмову в доступі до звичних та популярних сервісів Facebook, Inc? Чи зуміє найбільша соціальна мережа в світі зберегти свою гегемонію? Зрештою, кому це вигідно?

А всесвітній і найтриваліший за всю історію збій у роботі ключових соціальних мереж – Фейсбук, Інстаграм (Instagram) та Вотсап (WhatsApp), який трапився в понеділок, 4 жовтня, породив масу інших питань. І відповіді на всі ці питання Цукербергу можуть не сподобається.

«Мільйон доларів - це не круто, а знаєш, що круто? Мільярд доларів», - ця фраза з фільму про Фейсбук (Facebook) «Соціальна мережа» (The Social Network) давно стала знаковою. Вона майже ідеально ілюструвала амбіції компанії, і її засновника Марка Цукерберга . Та великі амбіції це ще й велика відповідальність.

Фото: aroged.com

Чим викликаний збій в роботі Фейсбук?

Попри бажання перекласти всю відповідальність за те, що сталося на якусь певну «темну силу», потрібно пам'ятати, що збій навряд чи став результатом кібератаки. Фейсбук, Інстаграм, і Вотсап занадто відрізняються між собою, щоб одночасно стати жертвами хакерів. Проблема, швидше за все, лежить всередині самої компанії.

І хоча вже є ряд повідомлень про те, що паралельно стався найбільший "злив" персональних даних користувачів за всю історію Фейсбук - в даркнет виклали на продаж чи то 500 млн., чи 1,5 млрд облікових записів, з іменами, електронною поштою (e-mail), ідентифікаторами (id), місцезнаходженням, однак він, швидше за все, був до глобального збою в роботі системи. Та й в Фейсбук вже встигли це спростувати.

Найімовірніше, проблема викликана змінами в маршрутизації. Є припущення про те, що оновлення в маршрутизації проходили віддалено, оскільки велика частина співробітників Фейсбук працює поза офісом через пандемію. Більш ймовірно, що проблеми можуть бути викликані збоєм в роботі провайдера хмарних послуг. Ці неполадки мали «каскадний ефект», що призвело до збою в роботі сервісів і в компанії не змогли швидко знайти й усунути причини неполадки.

Власне більш-менш офіційні версії від представників Фейсбук десь про це ж.

Але, оскільки збої, хоч і не такі масштабні, траплялися і раніше, це багатогодинне усунення неполадок, його раптовість, одномоментність і глобальність, ймовірно, вказує на серйозну проблему з технологією, що лежить в основі самих сервісів.

Можливо, деякі проблеми були пов'язані з системою доменних імен або DNS, але вони стали лише симптомом, оскільки система не ламається саме собою.

Фото: comtrade.ua

Цілком ймовірно, що щось трапилося з базовою інфраструктурою - випадкове зміна налаштувань, фізичний збій на сервері або щось ще - що зупинило її роботу, передбачає британське інтернет-видання Індепендент (The Independent).

Нам же вже цікавіше, що буде далі.

Як відреагують користувачі і кому це вигідно?

Побіжні висновки вже є.

Найперше ситуацією зі збоєм скористаються конкуренти.

Користувачі Твіттер (Twitter) під час «простою» Фейсбук небезпідставно жартували про те, аудиторія ФБ-сервісів масово попрямувала писати твіти зі скаргами і викладати фотографії, призначені для Інстаграм (Instagram). А Твіттер, мовляв, привітав їх всіх в своєму офіційному акаунті.

Природно, після таких масштабних збоїв користувачі стануть придивлятися і пробувати альтернативні майданчики для спілкування. Тому перетік аудиторії в інші соцмережі і месенджери цілком імовірний. Звичайно, він не буде таким раптовим і одномоментним, як «збій понеділка». Але якщо ФБ знову допустить щось схоже, це дуже сильно підірве його гегемонію.

Це в частині аудиторії.

Але користувачі послуг це ще й гроші.

І фінансові втрати від збою у Фейсбук і його засновника вже обчислюються мільярдами доларів, оскільки на тлі неполадок різко впала вартість акцій компанії і не тільки. Їх вартість в понеділок «просіла» на 4,9 відсотка - найгірше зниження з п'ятивідсоткового падіння, зафіксованого 9 листопада 2020 року. Для порівняння, високотехнологічний індекс Насдак (Nasdaq Composite) впав всього на 2,1% на торгах у понеділок. Промисловий індекс Доу Джонс (Dow Jones) впав на 323,54 пункту до 34 002,92 пункту, а індекс S & P 500 впав на 1,3%. За даними агентства Блумберг (Bloomberg), збій вже коштував засновнику і генеральному директору Facebook Марку Цукербергу приблизно 7 мільярдів доларів. Та подальші втрати можуть бути більше.

Фото: EPA/UPG Гендиректор Facebook Марк Цукерберг

І тут варто згадати про репутаційні втрати. Оскільки в умовах ринкової економіки, для публічної компанії, яка пов'язана з мільярдами, репутація важлива не менше грошей - довіра інвесторів в цьому випадку критична.

Варто нагадати, що напередодні «чорного» понеділка в США вибухнув скандал навколо сервісів компанії. Як писав LB.ua, стало відомо, що популярна серед молодіжної аудиторії соцмережа Інстаграм (Instagram) могла викликати депресію і суїцидальні думки у підлітків. При цьому в керівництві Фейсбук, якій належить Інстаграм, знали про це, але нічого не робили. І продовжували заробляти гроші на соцмережі, яка приносить в рік більше 100 млрд доларів.

Два представника Комітету Сенату США з торгівлі та захисту прав споживачів Річард Блюменталь і Маршу Блекберн, через це оголосили про розслідування проти Фейсбук.

Після збою в роботі сервісів компанії в понеділок кількість незадоволених її політикою і якістю сервісів тільки зросте.