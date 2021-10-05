Початок неминучого: чому «пропав» Фейсбук і чим це загрожує людям

Чим викликаний збій в роботі Фейсбук?
Попри бажання перекласти всю відповідальність за те, що сталося на якусь певну «темну силу», потрібно пам'ятати, що збій навряд чи став результатом кібератаки. Фейсбук, Інстаграм, і Вотсап занадто відрізняються між собою, щоб одночасно стати жертвами хакерів. Проблема, швидше за все, лежить всередині самої компанії.
І хоча вже є ряд повідомлень про те, що паралельно стався найбільший "злив" персональних даних користувачів за всю історію Фейсбук - в даркнет виклали на продаж чи то 500 млн., чи 1,5 млрд облікових записів, з іменами, електронною поштою (e-mail), ідентифікаторами (id), місцезнаходженням, однак він, швидше за все, був до глобального збою в роботі системи. Та й в Фейсбук вже встигли це спростувати.
Найімовірніше, проблема викликана змінами в маршрутизації. Є припущення про те, що оновлення в маршрутизації проходили віддалено, оскільки велика частина співробітників Фейсбук працює поза офісом через пандемію. Більш ймовірно, що проблеми можуть бути викликані збоєм в роботі провайдера хмарних послуг. Ці неполадки мали «каскадний ефект», що призвело до збою в роботі сервісів і в компанії не змогли швидко знайти й усунути причини неполадки.
Власне більш-менш офіційні версії від представників Фейсбук десь про це ж.
Але, оскільки збої, хоч і не такі масштабні, траплялися і раніше, це багатогодинне усунення неполадок, його раптовість, одномоментність і глобальність, ймовірно, вказує на серйозну проблему з технологією, що лежить в основі самих сервісів.
Можливо, деякі проблеми були пов'язані з системою доменних імен або DNS, але вони стали лише симптомом, оскільки система не ламається саме собою.
Цілком ймовірно, що щось трапилося з базовою інфраструктурою - випадкове зміна налаштувань, фізичний збій на сервері або щось ще - що зупинило її роботу, передбачає британське інтернет-видання Індепендент (The Independent).
Нам же вже цікавіше, що буде далі.
Як відреагують користувачі і кому це вигідно?
Побіжні висновки вже є.
Найперше ситуацією зі збоєм скористаються конкуренти.
Користувачі Твіттер (Twitter) під час «простою» Фейсбук небезпідставно жартували про те, аудиторія ФБ-сервісів масово попрямувала писати твіти зі скаргами і викладати фотографії, призначені для Інстаграм (Instagram). А Твіттер, мовляв, привітав їх всіх в своєму офіційному акаунті.
Природно, після таких масштабних збоїв користувачі стануть придивлятися і пробувати альтернативні майданчики для спілкування. Тому перетік аудиторії в інші соцмережі і месенджери цілком імовірний. Звичайно, він не буде таким раптовим і одномоментним, як «збій понеділка». Але якщо ФБ знову допустить щось схоже, це дуже сильно підірве його гегемонію.
Це в частині аудиторії.
Але користувачі послуг це ще й гроші.
І фінансові втрати від збою у Фейсбук і його засновника вже обчислюються мільярдами доларів, оскільки на тлі неполадок різко впала вартість акцій компанії і не тільки. Їх вартість в понеділок «просіла» на 4,9 відсотка - найгірше зниження з п'ятивідсоткового падіння, зафіксованого 9 листопада 2020 року. Для порівняння, високотехнологічний індекс Насдак (Nasdaq Composite) впав всього на 2,1% на торгах у понеділок. Промисловий індекс Доу Джонс (Dow Jones) впав на 323,54 пункту до 34 002,92 пункту, а індекс S & P 500 впав на 1,3%. За даними агентства Блумберг (Bloomberg), збій вже коштував засновнику і генеральному директору Facebook Марку Цукербергу приблизно 7 мільярдів доларів. Та подальші втрати можуть бути більше.
І тут варто згадати про репутаційні втрати. Оскільки в умовах ринкової економіки, для публічної компанії, яка пов'язана з мільярдами, репутація важлива не менше грошей - довіра інвесторів в цьому випадку критична.
Варто нагадати, що напередодні «чорного» понеділка в США вибухнув скандал навколо сервісів компанії. Як писав LB.ua, стало відомо, що популярна серед молодіжної аудиторії соцмережа Інстаграм (Instagram) могла викликати депресію і суїцидальні думки у підлітків. При цьому в керівництві Фейсбук, якій належить Інстаграм, знали про це, але нічого не робили. І продовжували заробляти гроші на соцмережі, яка приносить в рік більше 100 млрд доларів.
Два представника Комітету Сенату США з торгівлі та захисту прав споживачів Річард Блюменталь і Маршу Блекберн, через це оголосили про розслідування проти Фейсбук.
Після збою в роботі сервісів компанії в понеділок кількість незадоволених її політикою і якістю сервісів тільки зросте.