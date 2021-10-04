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Цукерберг втратив $7 мільярдів через збій у роботі Facebook, - Bloomberg

Збій призвів до зниження статків Цукерберга до $120,9 млрд.

Цукерберг втратив $7 мільярдів через збій у роботі Facebook, - Bloomberg
Марк Цукерберг во время слушаний в Сенате, 10 апреля 2018.
Фото: EPA/UPG

Статки Марка Цукерберга за кілька годин скоротилися майже на 7 мільярдів доларів через масштабний збій у роботі Facebook, Instagram та WhatttsApp. Це посунуло його в списку найбагатших людей світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціни акцій Facebook на тлі масштабного збою впали на приблизно на 5%. Це призвело до зниження статків Цукерберга до $120,9 млрд, опустивши його до 5-го місця в списку мільярдерів Bloomberg - нижче Білла Гейтса.

Цукерберг втратив близько 19 мільярдів доларів з 13 вересня, коли його статки сягали майже 140 мільярдів доларів.

Станом на 23:10 за Києвом збій у роботі Facebook триває вже понад 4 години. Компанія оприлюднила повідомлення у соцмережі Twitter, у якому заявила, що працює над усуненням проблеми. 

"Нам відомо, що деякі люди мають проблеми з доступом до програми Facebook. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше нормалізувати ситуацію, і приносимо вибачення за можливі незручності", - йдеться у повідомленні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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