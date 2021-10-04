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​У Нацбанку і Мінфіну різні оцінки прибутку, який НБУ перерахує в бюджет у 2022 році, - Шевченко

Мінфін передбачає 24 млрд грн, а Нацбанк - 13,6 млрд грн.

​У Нацбанку і Мінфіну різні оцінки прибутку, який НБУ перерахує в бюджет у 2022 році, - Шевченко
Фото: Макс Требухов

Міністерство фінансів України в Держбюджеті 2022 року передбачило 24 млрд грн прибутку, який Національний банк України перерахує в бюджет, попри те, що сам Нацбанк прогнозує, що він буде майже вдвічі нижчим - 13,6 млрд грн.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для LB.uа розповів голова НБУ Кирило Шевченко.

"У нас є вже фактично традиційне розходження з Мінфіном стосовно прогнозів на наступний рік у частині прибутку, який НБУ перерахує в бюджет. Нагадаю, ми прогнозуємо, що вона складе 13,6 млрд грн. У тому прогнозі, який ми побачили (в Держбюджеті 2022, - LB.ua), стоїть сума 24 млрд грн. Ми не розуміємо, звідки ці цифри... Ми це питання розглядаємо з позиції незалежності Нацбанку", - сказав він.

Голова НБУ додав, що аналогічна історія була минулого року, коли в бюджеті стояла цифра 33 млрд грн, а Нацбанк прогнозував 22,6 млрд грн, а зрештою, перерахував – 24,4 млрд грн.

Нагадаємо, у вересні Кабмін передав на розгляд до Верховної Ради проєкт державного бюджету 2022 року. Уряд заявляє, що це бюджет розвитку, який передбачає збільшення фінансування низки соціально важливих напрямків. Утім є питання, зокрема, щодо його доходів. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Бюджет-2022: кому підвищать зарплати і чи зростуть пенсії".

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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