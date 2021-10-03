Ryanair запускає рейс зі Львова у Манчестер

Ірландський лоукостер Ryanair з 5 листопада запускає прямий рейс зі Львова до Манчестера (Велика Британія).

Як повідомляє Avianews, авіакомпанія буде літати за цим маршрутом двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях.

Час польоту становитиме три години.

Зараз авіаквитки зі Львова в Манчестер є в продажу на рейси до кінця зимової навігації, тобто до кінця березня 2022 року.

Мінімальна вартість квитка складатиме 15 євро в один бік. Найнижчий тариф передбачає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см. Вага ручної поклажі при цьому необмежена.

Щоб взяти із собою більше ручної поклажі або багаж, потрібно вибрати дорожчий тариф або оплатити перевезення речей понад безкоштовну норму як додаткову послугу.

Ryanair виконує рейси в Україну з 2018 року. Зараз авіакомпанія літає в п'ять українських міст, але може збільшити свою присутність до 12 аеропортів, які технічно готові до рейсів.