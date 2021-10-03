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У Плані трансформації країни пропонують передбачити збільшення крафтового виробництва до 10%

Цього показника нардепи хочуть досягнути до 2023 року.

У Плані трансформації країни пропонують передбачити збільшення крафтового виробництва до 10%
Фото: sluga-narodu.com

Народні депутати фракції “Слуга народу” пропонують врахувати у Плані трансформації країни низку реформ в аграрному секторі, зокрема розвиток локального сільгоспвиробництва.

Про це йдеться на сайті політичної партії.

Серед пропозицій – збільшення крафтових продуктів харчування на внутрішньому ринку до 10% до 2023 року.

Крім того, нардепи пропонують трансформувати вимоги до закупівель продуктів харчування через сервіс “Прозорро” під крафтових локальних виробників.

“Кожен регіон має свою специфіку, і цю специфіку потрібно навчитись використовувати. Кожна область України також має шукати свої сенси. З маленьких історій складається велика історія країни”, – сказав голова політичної партії Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, “Слуги народу” мають оприлюднити напрацювання до Плану трансформації України. Формат трансформації держави вибудувано за різними напрямками.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в США взяв участь у презентації плану. За його словами, він передбачає понад 80 проєктів загальною вартістю 277 млрд.

Детальніше про план трансформації країни читайте у статті Lb.ua “План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський”.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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