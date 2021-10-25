У Росії з книжки для підлітків вирізали сторінки про трансгендерів

Російське видавництво "Біла ворона" вирізало з книжки для підлітків "Привіт, місячні" дві сторінки про трансгендерних людей.

Як передає Радіо Свобода, видавництво пішло на такий крок, щоб уникнути звинувачень у порушенні російського законодавства.

Співзасновник видавництва Тетяна Кормер повідомила виданню "Підйом", що рішення ухвалили після консультацій з юристами, які спочатку розповідали їм про закони і правозастосовчу практику, а потім недвозначно натякнули, що є ризик потрапити під відповідальність.

"Нам радісно сказали: якщо ви опублікуєте в такому вигляді, то ми безкоштовно здійснюватимемо ваш захист. Ми подумали і вирішили, що дуже зворушені такою турботою, але вважаємо за краще перестрахуватися", - пояснила Кормер.

За словами видавця, сторінки можна було зберегти, якби книга мала вікове маркування "16+", але в 16 років повідомляти дітям цю інформацію вже пізно, вважає Кормер.

В українській версії книжки сторінки про трансгендерів збереглися.

Книжку "Привіт, місячні" напиcали австралійська журналістка Юмі Стайнс і лікар Мелісса Канг. Згідно з анотацією, видання розраховане на дітей старшого шкільного віку. Як сказано на сайті видавництва, книжка дає відповіді на всі питання про менструації - навіть на дурні.