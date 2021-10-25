Асоційоване тріо змін

Я переконаний, що Асоційоване тріо має й велику політичну та історичну місію. Воно назавжди стирає з політичної мапи світу словосполучення “пострадянський простір”. Маємо працювати разом з ЄС, і Асоційоване тріо стане наступною, після балканських країн, хвилею розширення Євросоюзу. Плани Кремля відтворити СРСР 2.0 зазнають остаточного краху.

Асоційоване тріо не лише допомагає нашим трьом країнам координувати кроки на шляху євроінтеграції. Воно створює нову реальність у нашому регіоні. Київ, Тбілісі та Кишинів мають багато спільного. Подібні територіальні проблеми через РФ, спільні загрози в енергетиці, безпекові виклики в Чорноморському регіоні. Спільні цінності, великі можливості в торгівлі та міжнародному транспортному сполученні, єдине бачення майбутнього нашого регіону.

Водночас Асоційоване тріо - це один з нових регіональних альянсів Стратегії зовнішньополітичної діяльності України , яку ми розробили та ухвалили за дорученням Президента України Володимира Зеленського. Два інші – Люблінський трикутник з Польщею і Литвою та Квадрига з Туреччиною.

У травні цього року в Києві ми створили Асоційоване тріо – новий формат взаємодії України, Грузії та Молдови. “Асоційованим” воно називається тому, що всі три країни мають угоди про асоціацію з Європейським Союзом і прагнуть стати членами ЄС у майбутньому.

Велика стратегія малих альянсів

Асоційоване тріо не з’явилося саме собою. Це частина ширшої стратегії зовнішньої політики.

Фото: president.gov.ua/ Під час першого саміту Асоційованого тріо в Батумі, 19 липня 2021

Її можна умовно назвати великою стратегією малих альянсів. Ми не лише стукаємо у двері великих усталених блоків, таких як ЄС і НАТО, а вже сьогодні самостійно гуртуємо довкола себе дружні країни. Ми не можемо виключно покладатися на чиїсь рішення, які будуть колись у майбутньому. Безпека та посилена взаємодія з партнерами потрібні Україні вже нині. І ми вже нині працюємо над ними.

“Не чекай інших, дій першим. Цінуй партнерів, але покладайся на себе”, – це загальний девіз нашої прагматичної політики. Кожний регіональний альянс, який ми утворили за попередні два роки, по-своєму унікальний і спрямований на вирішення цілком конкретних, практичних завдань в інтересах Української держави, українського бізнесу та українських громадян.

Люблінський трикутник унікальний тим, що, крім України, до нього входять дві держави-члени ЄС і НАТО. У цьому форматі ми маємо взаємодію на рівні урядів, парламентів, громадянського суспільства і навіть спільний військовий підрозділ, литовсько-польсько-українську бригаду у складі 4,5 тисяч військовослужбовців. У ній українські військові пліч-о-пліч служать з побратимами з НАТО. Перебуваючи в Люблінському трикутнику, Україна вже перебуває, по суті, у вітальні ЄС і НАТО. Це хороший спосіб “призвичаїти” Альянс і Євросоюз до того, що ми свої.

Фото: mfa.gov.ua Спільна декларація міністрів закордонних справ України, Республіки Польща та Литовської Республіки щодо заснування Люблінського трикутника

Квадрига унікальна тим, що зміцнює особливі відносини стратегічного партнерства з Туреччиною, країною, яка має другу за силою армію в НАТО. Формат створений для взаємодії з ключових військово-політичних питань Чорноморського регіону. Наше партнерство взаємовигідне. Спільне виробництво безпілотників Bayraktar добре це ілюструє. Україна має унікальні технології виробництва двигунів, а Туреччина - виробництва безпілотних літальних апаратів. Об’єднуючи наші сили, ми створюємо потужну зброю, яка зміцнює обороноздатність обох країн і нашу військово-політичну роль у Чорноморському регіоні.

Якщо пріоритетний вимір Квадриги - безпека, Люблінського трикутника - історія, економіка та практична інтеграція в ЄС і НАТО, то Асоційоване тріо “заточене” насамперед на політику. Тріо — це інструмент зміни геополітичної реальності в нашій частині Європи. І ми вже запустили його в дію.

Фото: mfa.gov.ua Глава МЗС України Дмитро Кулеба та міністр оборони Андрій Таран зустрілися з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу та міністром національної оборони Хулусі Акаром під час першого засідання нового формату «Квадрига», 18 грудня 2020

Асоційоване тріо – це нова реальність

Дискусії про необхідність виокремити Україну, Грузію та Молдову в рамках Східного партнерства тривали давно. Річ у тому, що решта учасників ініціативи: Азербайджан, Білорусь і Вірменія — ніколи не декларували мети вступу в ЄС і не мають угод про асоціацію з Євросоюзом. Водночас у Брюсселі ідею поглиблення диференціації багато хто сприймав прохолодно, остерігаючись, що виокремлення трьох асоційованих партнерів підважить Східне партнерство як таке.

У Києві, Кишиневі та Тбілісі давно назріло розуміння, що ЄС не може ставитися до нас так само, як до інших учасників Східного партнерства. Не тому, що вони чимось гірші за нас, а просто тому, що ми рухаємося різними траєкторіями.

Брюссель закладав в ідею Східного партнерства залучення всіх шістьох східних партнерів ЄС до європейського простору засобами “м’якої сили” та спільних ініціатив і проєктів.

Фото: president.gov.ua Під час першого саміту Асоційованого тріо в Батумі, 19 липня 2021

Проте сили історії виявилися сильнішими та подекуди руйнівними. У попередні два роки деякі тріщини в Східному партнерстві перетворилися на провалля. Вірменія та Азербайджан пройшли через нову кровопролитну війну, а Білорусь упала в обійми Росії і на багато років зійшла з європейського шляху внаслідок дій Олександра Лукашенка. Згодом він навіть заявив про вихід Білорусі зі Східного партнерства. Ми дуже розчаровані таким рішенням білоруської влади. Безумовно, цей крок суперечить інтересам народу Білорусі та вплине на подальшу ізоляцію цієї країни.

За цей час Україна Грузія та Молдова, навпаки, стали ще ближчими та ще більш згуртованими. Наше виокремлення стало неминучим. Питання полягало лише в тому, чи будемо ми мовчки спостерігати за повільною деградацією Східного партнерства, чи почнемо діяти проактивно та станемо новим двигуном для свого регіону та цієї ініціативи ЄС. Ми обрали другий, більш ризикований і більш амбітний шлях.

Фото: president.gov.ua/ Під час саміту в Батумі

На створення Асоційованого тріо були лічені місяці

Створення Асоційованого тріо було сміливим кроком, до якого ми довго готувалися. Рішення назрівало давно, але ми відтягували його до слушного моменту.

Вже навесні 2021 року ми розуміли: час діяти. У Молдові до влади щойно прийшла Мая Санду, і тепер всі три країни стояли двома ногами на визначеному європейському курсі. Саміт Східного партнерства наближався наприкінці 2021 року.

По суті, між виборами у Молдові наприкінці 2020 року та самітом Східного партнерства наприкінці 2021-го відкривалося “вікно можливостей”.

Ми використали його в травні цього року, створивши у Києві Асоційоване тріо, зафіксувавши, що три наших країни є найбільш амбітними партнерами ЄС, які рухаються до членства в Євросоюзі. Асоційоване тріо стало дійсністю. Подальші події показали, що наш сміливий крок був виправданим.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Вже в червні ми здійснили перший спільний візит міністрів закордонних справ Асоційованого тріо до євроінституцій в Брюсселі та провели переговори з топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Ми зуміли переконати керівника дипломатії Євросоюзу, що ініціатива спрямована на посилення політики сусідства ЄС, а не її послаблення. І ми побачили розуміння.

У жовтні Асоційоване тріо було офіційно визнано у тексті спільної заяви саміту Україна-ЄС. Всього за рік нам вдалося подолати скепсис у Брюсселі та скористатися вікном можливостей, аби посилити регіон і наблизити перспективу членства в ЄС для асоційованих партнерів.

Асоційоване тріо посилює Східне партнерство, а не послаблює його. Поглиблення принципу диференціації в рамках ініціативи додає їй енергії. Ми залюбки будемо ділитися досвідом євроінтеграції з іншими країнами, мотивуючи їх обрати європейський шлях розвитку. Ми продемонструємо на власному прикладі переваги європейського вибору.

Визнавши Асоційоване тріо, ЄС отримав нові можливості посилення свого впливу у регіоні, які ми готові втілювати разом.

Амбітне тріо: наш успіх трансформує регіон

Значення Тріо набагато масштабніше, ніж просто координація України, Грузії та Молдови у питаннях євроінтеграції.

Тріо має величезний трансформаційний та мотивуючий потенціал для регіону. Європейський успіх наших трьох країн — а я в ньому не сумніваюся — стане привабливим прикладом і рушієм позитивних трансформацій. Під “успіхом” я маю на увазі не лише кінцеву мету, членство в ЄС. Успіх - це вже успішне втілення внутрішніх трансформацій, боротьба з корупцією та впливом олігархів, покращення інфраструктури, підвищення рівня життя, всі реформаторські кроки, які здійснюють наші уряди на шляху євроінтеграції.

Фото: president.gov.ua/

Крім того, я переконаний, що розвиток Асоційованого тріо має бути в центрі довгострокової європейської стратегії щодо Білорусі. Стратегії, якої ЄС ніколи не мав. Білорусь тому і впала в обійми Росії, що Москва, на відміну від Брюсселя, завжди мала таку довгострокову стратегію. Але почати діяти ніколи не пізно.

Асоційоване тріо та Люблінський трикутник - це два інструменти такої довгострокової стратегії. Ми готові допомогти ЄС не лише розробити, але і втілювати її. Україна вже виступає за збереження доступу білоруського громадянського суспільства до заходів та проєктів Східного партнерства.

Я вітаю зацікавленість ЄС у підтримці Тріо. Про це свідчить, зокрема, участь Президента Європейської Ради Шарля Мішеля у зустрічі з лідерами України, Грузії та Молдови на полях Батумської конференції 19 липня цього року.

Фото: president.gov.ua

Україна, Грузія та Молдова продовжать практику спільних візитів на всіх рівнях до країн-членів ЄС з метою детального ознайомлення європейських партнерів з ініціативою «Асоційованого Тріо» та пошуку нових сфер взаємодії.

Асоційоване тріо стало тим проактивним кроком, який змінює реальність в нашому регіоні та створює новий горизонт подій. Ми працюємо над втіленням амбітних завдань втрьох, допомагаючи та посилюючи одне одного.

Сила Асоційованого тріо значна більша за суму зусиль наших трьох країн. Я переконаний, що це сила позитивних змін для наших країн, Європи загалом і Балто-Чорноморського регіону зокрема.