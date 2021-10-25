У “жовтій” зоні залишаються лише чотири регіони України, – МОЗ
У “жовтій” зоні залишаються лише чотири регіони України, – МОЗ
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)
ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)
У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації
У Міненерго не виключають, що "Північний потік-2" запустять без сертифікації
У США помер російський бізнесмен, який домігся видалення зі списку наближених до Путіна
У США помер російський бізнесмен, який домігся видалення зі списку наближених до Путіна
Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні після прильоту до США
Патріарх Варфоломій потрапив до лікарні після прильоту до США
Підозру отримали двоє поліцейських, які не допомогли колегам у смертельній бійці у чернігівському супермаркеті
Підозру отримали двоє поліцейських, які не допомогли колегам у смертельній бійці у чернігівському супермаркеті
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Загибель Галини Гатчінс: у центрі розслідування дві особи
Загибель Галини Гатчінс: у центрі розслідування дві особи
ГоловнаСвіт

Нова Зеландія вдруге за тиждень оновила рекорд добової захворюваності на ковід

У країні із 5-мільйонним населенням від початку пандемії виявили 5,7 тис. випадків хвороби, померли 28 людей.

Нова Зеландія вдруге за тиждень оновила рекорд добової захворюваності на ковід
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 25 жовтня, Нова Зеландія повідомила про 109 нових випадків зараження коронавірусом. Це другий найвищий добовий показник з початку пандемії.

Як передає Reuters, більшість із нових випадків ковіду виявили у найбільшому місті країни Окленді.

New Zealand Herald повідомляє, що водночас учора значно сповільнився хід вакцинації. Це пов’язують із першими довгими вихідними з червня. Так, минулої неділі у Новій Зеландії від коронавірусу вакцинували трохи менше 19 тис. осіб проти 42 482 щепленнями в суботу та 44 750 - у п’ятницю.

"Сорок сім із сьогоднішніх 109 випадків були епідеміологічно пов’язані, тоді як 62 залишаються не пов’язаними на даному етапі", - повідомляє видання з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я.

Загалом, в Окленді першу дозу вакцини отримали 90% населення, 77% - другу. Але уряд заявив, що карантинні обмеження скасують за умови 90%-го рівня вакцинації другою дозою.

З квітня Нова Зеландія і Австралія відкрили кордони одна одній без карантину і тестів на ковід. Авіасполучення з рештою світу досі обмежене.

У лютому Окленд закривали через три випадки ковіду.

У Новій Зеландії проживає близько 5 мільйонів людей. Від початку пандемії в країні виявили 5 749 випадків коронавірусної недуги і зафіксували 28 пов’язаних із нею смертей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також