Нова Зеландія вдруге за тиждень оновила рекорд добової захворюваності на ковід

У країні із 5-мільйонним населенням від початку пандемії виявили 5,7 тис. випадків хвороби, померли 28 людей.

У понеділок, 25 жовтня, Нова Зеландія повідомила про 109 нових випадків зараження коронавірусом. Це другий найвищий добовий показник з початку пандемії.

Як передає Reuters, більшість із нових випадків ковіду виявили у найбільшому місті країни Окленді.

New Zealand Herald повідомляє, що водночас учора значно сповільнився хід вакцинації. Це пов’язують із першими довгими вихідними з червня. Так, минулої неділі у Новій Зеландії від коронавірусу вакцинували трохи менше 19 тис. осіб проти 42 482 щепленнями в суботу та 44 750 - у п’ятницю.

"Сорок сім із сьогоднішніх 109 випадків були епідеміологічно пов’язані, тоді як 62 залишаються не пов’язаними на даному етапі", - повідомляє видання з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я.

Загалом, в Окленді першу дозу вакцини отримали 90% населення, 77% - другу. Але уряд заявив, що карантинні обмеження скасують за умови 90%-го рівня вакцинації другою дозою.

З квітня Нова Зеландія і Австралія відкрили кордони одна одній без карантину і тестів на ковід. Авіасполучення з рештою світу досі обмежене.

У лютому Окленд закривали через три випадки ковіду.

У Новій Зеландії проживає близько 5 мільйонів людей. Від початку пандемії в країні виявили 5 749 випадків коронавірусної недуги і зафіксували 28 пов’язаних із нею смертей.