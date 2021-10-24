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В Італії у суді над "другом Путіна" Сальвіні свідчитимуть 5 колишніх міністрів і голлівудський актор Річард Гір

Ексглаву МВС звинувачують у перевищенні повноважень і незаконному утриманні на судні мігрантів, які прибули до Італії.

В Італії у суді над "другом Путіна" Сальвіні свідчитимуть 5 колишніх міністрів і голлівудський актор Річард Гір
Премьер-министр Италии Маттео Сальвини
Фото: EPA/UPG

Колишній міністр внутрішніх справ Італії, лідер правопопулістської партії "Ліга" Маттео Сальвіні постав перед судом в Палермо. Його звинувачують у перевищенні повноважень і незаконному утриманні на судні мігрантів, які прибули до Італії.

У лютому 2020 року сенат в Італії проголосував за позбавлення депутатської недоторканності Маттео Сальвіні.

Очікується, що в суді свідчитимуть п'ять колишніх міністрів, а також голлівудський актор Річард Гір, який передавав мігрантам допомогу, передає ВВС. У 2019 році Сальвіні у відповідь на критику з боку актора запропонував йому забрати врятованих людей в Голлівуд.

В Україні Сальвіні відомий тим, що засуджував Євромайдан, підтримував так званий референдум в Криму 2014 року і відвідував півострів після анексії, а у 2019 році звинуватив "проукраїнських неонацистів" в підготовці замаху на себе.

Сальвіні звинувачують в інциденті з пасажирами судна благодійної організації Open Arms, яким у серпні 2019 протягом 19 днів не дозволяли зійти на берег. У результаті прокурор Луїджі Патронаджіо оголосив про рішення евакуювати мігрантів і затримати судно, попри наказ міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні не пускати в порти країни судна НКО з мігрантами на борту.

За звинуваченням в незаконному утриманні людей і перевищенні повноважень Сальвіні може загрожувати до 15 років тюремного ув'язнення.

Раніше інший сицилійський суд не став розглядати аналогічну справу проти Сальвіні щодо судна "Грегоретті", яке в липні 2019 року на п'ять днів заблокували в сицилійському порту Аугуста. На борту судна італійської берегової охорони перебували 116 мігрантів.

Пасажирам "Грегоретті" дозволили покинути судно тільки після того, як Німеччина, Франція, Португалія, Люксембург та Ірландія погодилися прийняти цих людей.

У травні суд постановив, що Сальвіні не може відповідати за політику уряду.

Сам Маттео Сальвіні називає себе єдиним міністром в Європі, якого судять за виконання свого обов'язку.

Лідер італійських правих відомий тим, що в той час, коли він обіймав посаду міністра внутрішніх справ - з червня 2018 до серпня 2019 року - він проводив політику "закритих портів" щодо мігрантів.

Він неодноразово безпосередньо дзвонив операторам рятувальних суден і забороняв висадку мігрантів на берег. Сальвіні неодноразово називав рятувальні судна "таксі для мігрантів".

Сальвіні відомий як прихильник президента Росії Володимира Путіна і не раз закликав до скасування санкцій проти Росії. За порівняно короткий час він кілька разів приїжджав до Москви.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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