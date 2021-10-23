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Туреччина оголосить персонами нон-грата послів 10 країн

Дипломати покинуть Туреччину, оскільки вони "не знають і не розуміють" цієї країни.

Туреччина оголосить персонами нон-грата послів 10 країн
Фото: пресслужба ОПУ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручим МЗС країни оголосити персонами нон-грата послів 10 країн, які закликали до якнайшвидшого вирішення справи турецького мецената та активіста Османа Кавали. 

Про це повідомляє Hurriyet.

"Я дав необхідні доручення нашому міністру закордонних справ, я сказав, що ви якнайшвидше розберетеся з оголошенням 10 послів персонами нон-грата", - наводить видання слова Ердогана.

Він додав, що дипломати покинуть Туреччину, оскільки вони "не знають і не розуміють" цієї країни.

Турецький підприємець та правозахисник Осман Кавала вже понад чотири роки перебуває в ув’язненні в Туреччині без судового вироку. Його підозрюють у спробі повалення уряду і насильницької зміни конституційного ладу в Туреччині.

У грудні 2019 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що взяття під варту було застосоване до Кавали за відсутності достатніх доказів складу злочину, в порушення його права на свободу та безпеку відповідно до Європейської конвенції про права людини.

У понеділок,18 жовтня, посли 10 країн - Німеччини, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Швеції і США - закликали до "справедливого і швидкого" вирішення справи Кавали.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував заяви послів, пригрозивши вигнати їх з країни.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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