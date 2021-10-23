Один з керівників партії-переможця німецьких виборів закликав якнайшвидше запустити "Північний потік-2"

“У випадку з “Північним потоком” мова йде про інфраструктуру, яка допоможе країні досягнути кліматичної нейтральності".

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Норберт Вальтер-Бор'янс закликав якнайшвидше ввести в експлуатацію газопровід “Північний потік-2”.

Про це пише Німецька хвиля.

“На жаль, рідко можна вибирати постачальників на основі симпатій до тієї чи іншої політичної системи; в цьому плані з нафтою так само”, – заявив він в інтерв'ю виданню Augsburger Allgemeine.

На думку політика, “незалежність забезпечується не обривом зв'язків з іншими, а шляхом встановлення якомога більшого числа зв'язків з якомога більшою кількістю партнерів”.

Вальтер-Бор'янс підкреслив, що Німеччина підтримує режим європейських санкцій щодо Росії. Але у випадку з “Північним потоком” мова йде не лише про торгівлю, а про "інфраструктуру, яка допоможе нашій високоіндустріальній країні здійснити перехід на шляху до досягнення кліматичної нейтральності".

Водночас потенційні коаліційні партнери соціал-демократів мають полярну позицію. Так, співголова партії "Союз-90/Зелені" Анналена Бербок раніше заявила, що виступає проти видачі дозволу на експлуатацію вже добудованого газопроводу.

Нагадаємо, питання “Північного потоку” є темою коаліційних урядових переговорів, що стартували у Берліні за участю СДПН, Зелених і ліберальної Вільної демократичної партії.

Компанія-оператор Nord Stream 2 AG заявила, що першу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом для випробувань. Однак для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація.

13 вересня німецький регулятор почав сертифікацію "Північного потоку - 2". Того ж місяця німецький регулятор пустив до сертифікації польську PGNiG. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців. Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців. Після того як Федеральне мережеве агентство отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу.

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль назвала "далекою від реальності" інформацію про те, що російський "Газпром" планує розпочати подачу природного газу "Північним потоком-2" вже з жовтня. Вона нагадала, що запуск газопроводу неможливий без сертифікації його як незалежного оператора газотранспортної системи.

4 жовтня Данське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу, оскільки компанія Nord Stream 2 AG виконала відповідні умови, включаючи умови сертифікації. Натомість німецьке Федеральне мережеве агентство попросило надати докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані.

18 жовтня "Нафтогаз України" також подав заявку на участь у сертифікації російського газопроводу.

Зі свого боку Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".