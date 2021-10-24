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Папа Франциск перед самітом G20: потрібно визначити виклики перед людством у постпандемічний період

За словами Глави Католицької Церкви, прийшов час перейти від слів до дій.

Папа Франциск перед самітом G20: потрібно визначити виклики перед людством у постпандемічний період
Фото: vaticannews.va

Саміт “Великої двадцятки”, який відбудеться за тиждень, повинен визнати існуючу асиметрію в світі щодо доступу до медичного забезпечення.

Про це Папа Римський Франциск заявив в інтерв’ю для аргентинського інформагентства “Télam”, пишуть Vatican News.

На його думку, зустріч має послужити для “зменшення напруження на глобальному рівні” перед обличчям “ескалації насильства, що викликає виключно насильство”.

За словами Глави Католицької Церкви, прийшов час перейти від слів до дій.

“Партія розігрується саме тепер”, – наголосив він, підкресливши, що з вийти з пандемії зможемо виключно разом.

Папа Франциск додав, що також потрібно визначити виклики, з якими стикнеться людство у постпандемічний період. Це стосується і кліматичної конференції “Cop26”, що пройде у шотландському Ґлазґо від 1 до 12 листопада.

Нагадаємо, 30-31 жовтня у Римі відбудеться 16-ий Саміт "Великої двадцятки". Серед запланованих питань у порядку денному – ситуація в Афганістані.

Влітку Папа Франциск закликав людей зробити щеплення проти коронавірусу "на благо всіх" і зазначив, що вакцинація зможе покласти край пандемії.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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