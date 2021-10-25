Президентом Узбекистану знову обрали Шавката Мірзійоєва

За попередніми підрахунками, за нього проголосували близько 90% виборців.

Переможцем виборів президента в Узбекистані знову став Шавкат Мірзійоєв. За попередніми підрахунками, він отримав 90% голосів, а явка виборців склала понад 80%, повідомляють Euronews.

Офіційні результати голосування мають оголосити до кінця місяця.

Спостерігачі на виборах свідчать, що справжні опозиційні партії до виборчого процесу не були допущені, і перемога Шавката Мірзійоєва не викликала сумнівів.

Балотувалися п'ять кандидатів від п'яти партій. Мірзійоєв висувався від Руху підприємців і ділових людей – Ліберально-демократичної партії Узбекистану. Народно-демократична партія висувала заступницю голови центральної ради Максуду Варісову, Демократична партія, Соціал-демократична і Екологічна партії зареєстрували кандидатами своїх лідерів – Алішера Кадирова, Бахрама Абдухалімова і Нарзулло Абламурадова відповідно.

В Організації з безпеки та співробітництва в Єрові (ОБСЄ) повідомили, що не було зареєстровано жодного опозиційного кандидата, права на зібрання громадян порушувались, а медіа були обмежені у вільному висвітленні виборчої кампанії, пише "Укрінформ".

Інтерес до президентських виборів Узбекистану в світі частково викликаний межуванням цієї країни з Афганістаном, де влітку владу захопили представники "Талібану".

Нагадаємо, що цей президентський термін стане другим для Мірзійоєва. П'ять років тому він змінив на посаді президента Іслама Карімова. З 1991 року країною правив Іслам Карімов. Він помер на початку вересня 2016 року.