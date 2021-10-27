Верховний Суд мемом у Facebook натякнув РНБО на порушення суддівської незалежності

Рада нацбезпеки і оборони у відповідь поки мемів не публікувала.

Верховний Суд натякнув Раді національної безпеки і оборони на "безпідставну критику" судової влади. На офіційній сторінці суду в Facebook оприлюднили мем, де прямо згадано РНБО і порушення суддівської незалежності.

"Верховний Суд учергове нагадує, що будь-який орган державної влади або посадова особа, які публічно та безпідставно критикують судову владу, свідомо підривають основи державності, порушують принцип розподілу державної влади та нівелюють щоденні зусилля тисяч суддів у відновленні порушених прав і свобод людини та громадянина", – йдеться в коментарі до мему.

На самій картинці зображено "діалог":

– Хто ми? – РНБО! – Чого ми хочемо? – Незалежного суду! – Що ми робимо? – Порушуємо суддівську незалежність!

Фото: Верховний Суд Facebook

До цього секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю "РБК-Україна" заявив, що "судова корпорація зі своїми правилами і взаємовідносинами не менш небезпечна для нашої країни, ніж олігархи. Вони будь-яке питання можуть відкласти, перенести, підняти, прискорити, уповільнити. І вони до цього ставляться філософськи, вони так бачать.

Данілов також сказав, що "відсутній аналіз прийняття судових рішень. Тому що в одному і тому ж рішенні, але в різній інтерпретації ви побачите умовно від +100 до -100, хоча вони будуть абсолютно дзеркальні. Це велика проблема".