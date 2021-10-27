Зеленський зберігає відрив від Порошенка і Бойка в президентському рейтингу, - Центр Разумкова
Зеленський зберігає відрив від Порошенка і Бойка в президентському рейтингу, - Центр Разумкова
ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі і знищили артилерію окупантів
ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі і знищили артилерію окупантів
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
ГоловнаПраво

Верховний Суд мемом у Facebook натякнув РНБО на порушення суддівської незалежності

Рада нацбезпеки і оборони у відповідь поки мемів не публікувала. 

Верховний Суд натякнув Раді національної безпеки і оборони на "безпідставну критику" судової влади. На офіційній сторінці суду в Facebook оприлюднили мем, де прямо згадано РНБО і порушення суддівської незалежності.

"Верховний Суд учергове нагадує, що будь-який орган державної влади або посадова особа, які публічно та безпідставно критикують судову владу, свідомо підривають основи державності, порушують принцип розподілу державної влади та нівелюють щоденні зусилля тисяч суддів у відновленні порушених прав і свобод людини та громадянина", – йдеться в коментарі до мему.

На самій картинці зображено "діалог":

– Хто ми? – РНБО! – Чого ми хочемо? – Незалежного суду! – Що ми робимо? – Порушуємо суддівську незалежність!

Фото: Верховний Суд Facebook

До цього секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю "РБК-Україна" заявив, що "судова корпорація зі своїми правилами і взаємовідносинами не менш небезпечна для нашої країни, ніж олігархи. Вони будь-яке питання можуть відкласти, перенести, підняти, прискорити, уповільнити. І вони до цього ставляться філософськи, вони так бачать.

Данілов також сказав, що "відсутній аналіз прийняття судових рішень. Тому що в одному і тому ж рішенні, але в різній інтерпретації ви побачите умовно від +100 до -100, хоча вони будуть абсолютно дзеркальні. Це велика проблема". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також