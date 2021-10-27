З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
​Бій дронів: як розвивається суперництво України та РФ у створенні безпілотної авіації
​Бій дронів: як розвивається суперництво України та РФ у створенні безпілотної авіації
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі і знищили артилерію окупантів
ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі і знищили артилерію окупантів
Зеленський зберігає відрив від Порошенка і Бойка в президентському рейтингу, - Центр Разумкова
Зеленський зберігає відрив від Порошенка і Бойка в президентському рейтингу, - Центр Разумкова
ГоловнаПраво

Троє українців намагалися в’їхати у Польщу за підробленими COVID-сертифікатами

Чоловікам може загрожувати обмеження волі терміном до двох років.

Троє українців намагалися в’їхати у Польщу за підробленими COVID-сертифікатами
Фото: Twitter/Straż Graniczna

Троє чоловіків із Житомирської області 26 жовтня намагалися перетнути держкордон з підробленими міжнародними сертифікатами про вакцинацію.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

“26 жовтня троє чоловіків із Житомирської області у пункті пропуску Ягодин, перетинаючи держкордон, показали прикордонникам міжнародні сертифікати про вакцинацію з ознаками підробки. Правопорушникам 43, 38 та 35 років. Громадяни мали намір відправитись на заробітки”, - йдеться у повідомленні.

Нині щодо чоловіків відкрито кримінальні провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України (Використання завідомо підробленого документа).

Поліцейські вилучили та направили на експертизу підроблені документи. Правопорушникам доведеться сплатити судовий збір та штраф, який сягає до 850 гривень. Також чоловікам, відповідно до санкції статті може загрожувати обмеження волі терміном до двох років.

Нагадаємо, із кінця серпня, відколи Державна прикордонна служба почала використовувати електронну перевірку COVID-19-сертифікатів, кожен двадцятий документ про вакцинацію виявився підробкою.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також