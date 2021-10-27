Троє українців намагалися в’їхати у Польщу за підробленими COVID-сертифікатами

Чоловікам може загрожувати обмеження волі терміном до двох років.

Троє чоловіків із Житомирської області 26 жовтня намагалися перетнути держкордон з підробленими міжнародними сертифікатами про вакцинацію.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

“26 жовтня троє чоловіків із Житомирської області у пункті пропуску Ягодин, перетинаючи держкордон, показали прикордонникам міжнародні сертифікати про вакцинацію з ознаками підробки. Правопорушникам 43, 38 та 35 років. Громадяни мали намір відправитись на заробітки”, - йдеться у повідомленні.

Нині щодо чоловіків відкрито кримінальні провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України (Використання завідомо підробленого документа).

Поліцейські вилучили та направили на експертизу підроблені документи. Правопорушникам доведеться сплатити судовий збір та штраф, який сягає до 850 гривень. Також чоловікам, відповідно до санкції статті може загрожувати обмеження волі терміном до двох років.

Нагадаємо, із кінця серпня, відколи Державна прикордонна служба почала використовувати електронну перевірку COVID-19-сертифікатів, кожен двадцятий документ про вакцинацію виявився підробкою.