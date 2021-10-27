Нецільової витрати коштів вдавалося не допустити ще на етапі "злочинних намірів".

За час існування так званого антикоронавірусного фонду, створеного в квітні минулого року, СБУ запобігла розкраданню з нього майже одного мільярда гривень.

Здебільшого правоохоронці працювали на випередження, тобто розкрадання вдавалося не допустити ще на етапі "злочинних намірів", повідомили в пресслужбі СБУ.

"СБУ викрила десятки фактів розкрадань на будівництві лікарень. Це стосується як корупційних схем при будівництві нових відділень для прийому хворих на COVID-19, так і махінацій на закупівлі медичного обладнання для лікарень, які задіяні в боротьбі з коронавірусом", – йдеться у повідомленні.

Під час своїх спецоперацій СБУ вилучила 200 тонн підробних антисептиків. Також співробітники спецслужби припиняли виготовлення та продаж населенню небезпечних для здоров’я громадян фальсифікованих засобів дезінфекції.

Нагадаємо, так званий ковідний фонд у державному бюджеті було створено в квітні 2020 року. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень. Ці кошти планували направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню коронавірусу. Однак у червні Верховна Рада проголосувала за зміни в держбюджет, дозволивши таким чином витрачати кошти з коронавірусного фонду на ремонт доріг.

Зрештою деякі кошти на дороги потім назад перенаправили в Фонд боротьби з коронавірусом.

Державна аудиторська служба України за підсумками перевірки використання коштів Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом у 2020 році виявила фінансові порушення на суму 406,8 млн грн, які призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 114,4 млн грн.