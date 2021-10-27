ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі і знищили артилерію окупантів
ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі і знищили артилерію окупантів
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Зеленський зберігає відрив від Порошенка і Бойка в президентському рейтингу, - Центр Разумкова
Зеленський зберігає відрив від Порошенка і Бойка в президентському рейтингу, - Центр Разумкова
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
ГоловнаСуспільствоПодії

Під Тернополем згорів склад з полімерами

Пожежу гасили цілу ніч. Інформації про збільшення вмісту хімічних речовин у повітрі рятувальники не мають.

На Об’їзній біля Тернополя рятувальники майже вісім годин гасили пожежу на складі з полімерними матеріалами.

До гасіння вогню на площі близько 1000 кв. м було залучено 12 одиниць техніки та 47 співробітників ДСНС.

За інформацією пресслужби обласного управління ДСНС, про пожежу виробничої будівлі в с. Великі Гаї Великогаївської ТГ рятувальників повідомили о 02:35.

Гасіння пожежі було ускладнене горінням великої кількості полімерних матеріалів для виготовлення пакетів для молочної продукції.

Пожежу вдалося локалізувати о 05:57, о 09:14 її загасили.

Як повідомила LB.ua керівниця пресслужби ГУ ДСНС у Тернопільській області Ірина Крупа, інформацією про збільшення вмісту хімічних речовин у повітрі внаслідок пожежі рятувальники не володіють.

Раніше повідомляли, що вночі вибух з подальшим горінням стався на заводі "Втортех" у Броварах. Унаслідок вибуху установки з переробки алюмінію ніхто не постраждав. Перевищення норм хімічних речовин у повітрі не виявлено.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також