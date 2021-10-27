Російські найманці 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи артилерію, ПТРК та ВОГ-17

Один український військовий загинув, ще один зазнав поранення.

Упродовж минулої доби, 26 жовтня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 разів порушень режиму припинення вогню. Шість разів ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок ворожих дій один український військовий загинув, ще один зазнав поранення і ушпиталений, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

У ранковому зведенні сказано, що вчора поблизу Гранітного загарбники чотири рази вели вогонь із забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новозванівки окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а також з артилерії калібру 122 мм.

Біля Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу. У напрямку Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.

У бік Травневого противник двічі стріляв із гранатометів різних систем. Поблизу Зайцевого російські найманці застосували станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Луганського окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Павлополя вони задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Українські військові відповіли на ворожі обстріли вогнем зі зброї, яка не заборонена Мінськими домовленостями.

З початку доби 27 жовтня станом на 7:00 окупанти один раз порушили режим припинення вогню: біля Гранітного здійснили обстріл із артилерії калібру 122 мм.

Втрат серед українських військовослужбовців унаслідок цього обстрілу немає.

Як повідомляли, 26 жовтня на Донбасі загинув військовий з Полтавщини – майстер-сержант Георгій Халіков.