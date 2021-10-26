Внаслідок артилерійського обстрілу в зоні бойових дій на сході України 26 жовтня загинув український воїн – майстер-сержант Георгій Халіков. Про це повідомив у Facebook Полтавський обласний територіальний центр комплектування.

Георгій Халіков

“Сьогодні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та мешканцям рідної Шишацької громади полеглого захисника”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 17:00 26 жовтня на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Чотири рази ворог застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення.