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Стало відоме ім’я військового, який загинув на Донбасі 26 жовтня

Чоловік загинув внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій.

Внаслідок артилерійського обстрілу в зоні бойових дій на сході України 26 жовтня загинув український воїн – майстер-сержант Георгій Халіков. Про це повідомив у Facebook Полтавський обласний територіальний центр комплектування. 

Георгій Халіков
Георгій Халіков

“Сьогодні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та мешканцям рідної Шишацької громади полеглого захисника”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 17:00 26 жовтня на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Чотири рази ворог застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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