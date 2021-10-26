У штабі ООС спростували інформацію про захоплення українськими військами села біля Гранітного

У штабі операції Об'єднаних сил спростували інформацію, що українські військовослужбовці захопили тимчасово окуповане село на Донбасі. Йдеться про міжпозиційний простір неподалік селища Гранітне.

"Командування Об’єднаних сил заявляє, що ця інформація є неправдивою. Це чергова спроба незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування", - повідомляє пресцентр ООС.

Натомість, як наголошують у штабі, саме на цій ділянці іррегулярні збройні формування РФ на території ОРДЛО, порушуючи режим всеосяжного припинення вогню, відкривали вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Позиції українських військових залишаються незмінними", - додали там.

Пресцентр ООС станом на 17:00 повідомляв, що російські найманці біля Гранітного тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Прокуратура Донецької області розпочала кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни" через обстріл проросійськими бойовиками Гранітного. Окупанти гатили по селищу із мінометів. Пошкоджено шість житлових будинків і лінію електропередач. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Загалом від початку доби ворог сім разів порушив мирні домовленості. Внаслідок ворожих дій загинув український військовий, ще один - зазнав поранення.