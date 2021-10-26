Селище Гранітне Волноваського району Донецької області у вівторок, 26 жовтня, зазнало обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Унаслідок мінометного вогню, який російські найманці відкрили близько 10:10, було пошкоджено шість житлових будинків.

Постраждалих серед цивільного населення не було, інформує пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Там повідомили, що за фактом обстрілу розпочато кримінальне провадження за ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.

Голова Мирненської селищної військово-цивільної адміністрації Володимир Веселкін повідомив, що обстріли Гранітного тривали і протягом всієї ночі. Бойовики застосовували набої 120-го калібру.

Окрім будинків, пошкодження зазнала й лінія електропередач.

Фото: facebook.com/vladimir.veselkin

Фото: facebook.com/vladimir.veselkin

Фото: facebook.com/vladimir.veselkin

Фото: facebook.com/vladimir.veselkin

Фото: facebook.com/vladimir.veselkin

Фото: facebook.com/vladimir.veselkin

Пресслужба ООС станом на 17:00 повідомляла, що російські найманці біля Гранітного тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Загалом від початку доби ворог сім разів порушив мирні домовленості. Внаслідок ворожих дій загинув український військовий, ще один - зазнав поранення.