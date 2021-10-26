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На Донбасі поранено військового, ще один боєць підірвався на вибухівці

Стан здоров'я обох – задовільний.

На Донбасі поранено військового, ще один боєць підірвався на вибухівці
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Біля Кам'янки ворог обстріляв позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. В напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Обидва перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 26 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Біля Гранітного російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, в суботу внаслідок ворожих дій два військовослужбовця дістали поранення.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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