У Миколаєві заблокували роботу угрупування, яке відмивало гроші для хакерів

Служба безпеки України на виконання американського запиту про надання правової допомоги заблокували в Україні діяльність осіб, які займались відмивання вкрадених хакерами грошей.

Про це повідомляється на сайтах СБУ та Офісу генерального прокурора.

Група діяла в даркнеті, використовуючи розгалужену мережу підставних осіб та фінансових сервісів. Її клієнтами були міжнародні хакерські угрупування, які хотіли вивести крадене в готівку.

Жодних подробиць про підозрюваних органи не наводять, окрім того, що вони діяли в Миколаєві.

Під час обшуків СБУ знайшла та вилучила комп'ютери з доказами незаконної діяльності, чорнові записи та готівку. Окрім того, слідчі знайшли велику кількість флешок зі шкідливим програмним забезпеченням. З'ясувалося, що підозрювані продавали флешки з вірусами, за допомогою яких отримували доступ до цифрових гаманців жертв та нишком крали з них гроші.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

"Наразі здійснюється аналіз вилученої інформації для притягнення до кримінальної відповідальності усіх відповідальних осіб, у тому числі іноземних замовників махінацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у червня Кіберполіція України повідомила про затримання шістьох осіб, нібито причетних до програми-вимагача Clop. У листопаді 2020 року невідомі хакери атакували цією програмою корейського ритейлера E-Land, якому довелося через це закрити всі свої магазини. Тоді повідомлялось, що самі хакери знаходяться в Росії, а в Україні затримали тільки людей, причетних до відмивання грошей для операторів Clop.