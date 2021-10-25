Міська рада Сміли відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці "єдинороски" Терешкової на честь загиблих у війні

Смілянська міська рада (Черкаска область) відмовилась розглянути можливість перейменування вулиці космонавтки, депутатки-"єдинороски" Валентини Терешкової на честь загиблих у війні смілянців.

Про це стало відомо із відповіді Смілянської міської ради на запит кореспондента LB.ua.

У запиті від 12 жовтня йшлося про розгляд можливості перейменування вулиці імені Терешкової, котра голосувала за окупацію Криму, на імена людей, які загинули у війні з Росією та були жителями Сміли. У відповіді на це виконавчий комітет вказав, що вулицю не будуть перейменовувати, так як пропозицію подав не житель міста.

Це вже друга відмова щодо перейменування вулиць Терешкової у Смілі. У вересні Смілянська міська рада на лист голови руху "Декомунізація. Україна" Вадиму Познякову вказала, що його звернення не буде взято до уваги, оскільки він не є жителем Сміли.

Нагадаємо, Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона буля діячкою Комуністичної партії.