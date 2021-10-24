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На Донбасі окупанти три рази порушили режим "тиші" (оновлено)

Втрат серед українських військових немає.

На Донбасі окупанти три рази порушили режим "тиші" (оновлено)
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

З початку неділі, 24 жовтня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

У бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Оновлення 17:08. З початку доби окупанти ще два рази порушили “тишу”, знову застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Так, неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, впродовж суботи, 23 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню, зокрема застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. 

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан здоров’я обох – задовільний.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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