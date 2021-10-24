Підозру отримали двоє поліцейських, які не допомогли колегам у смертельній бійці у чернігівському супермаркеті

Підозру повідомили за ч. 3 ст. 135 КК України – завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть.

У Чернігові про підозру повідомили двом поліцейським, які не допомогли у небезпечній ситуації двом своїм колегам, інформує сайті Офісу Генпрокурора.

Патрульні у ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в обласному центрі виявили групу людей, у яких був конфлікт з двома чоловіками – поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці.

Правоохоронці покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, зважаючи на кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані. Після цього побиття потерпілих продовжилося, в результаті чого один з них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні.

Підозру повідомили за ч. 3 ст. 135 КК України – завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть.

Раніше в Чернігові взято під варту чотирьох осіб, серед яких троє неповнолітніх, підозрюваних у вбивстві поліцейського. Їм інкримінують вчинення умисного вбивства (п. 12. ч. 2 ст. 115 КК України), а також незакінчений замах на вбивство двох осіб, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР у Києві.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня у Чернігові група молодих людей напала на двох поліцейських, один із яких загинув на місці.

Інцидент стався в супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності. Двоє правоохоронців перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

У поліції повідомляли про затримання шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події.

Через смертельний інцидент з посад відсторонили начальника управління патрульної поліції Чернігівської області Андрія Думича і двох його заступників.