Наступні декілька діб територія України буде знаходитись в полі підвищеного тиску, а тому очікується суха погода, без опадів.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

“Також, ми вже знаємо, що антициклональна погода – це невелика хмарність, і як наслідок, ми відчуємо значне зниження температури повітря, особливо вночі. Поривчастий вітер, який турбував нас попередні декілька днів, нарешті зменшить свої швидкості”, – зазначили синоптики.

У найближчі три доби очікується зниження температури: завтра вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

У південній частині вночі 3-8°, вдень 10-15° тепла.

25-26 жовтня в Україні вночі 1-5° морозу, в Карпатах та східних областях 6-9° морозу, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті 9-14°.

Вітер переважно північно-західний↘, 5-12 м/с.

Київській області у неділю, 24 жовтня прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.