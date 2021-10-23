Українофобка Чичеріна співала перед будівлею місії ОБСЄ в окупованому Донецьку

“Що стосується місії ОБСЄ, то вона не потрібна і непотрібна з 2014 року".

Російська співачка, українофобка Юлія Чичеріна влаштувала концерт на пропагандистській акції перед будівлею місії ОБСЄ в окупованому Донецьку.

Як росіянка написала у своєму Телеграм-каналі, виступ відбувся щоб “підтримати протест жителів ДНР проти бездіяльності місії ОБСЄ і незаконного арешту українською стороною співробітника СЦКК Андрія Косяка”.

“Що стосується місії ОБСЄ, то вона не потрібна і непотрібна з 2014 року. Вона не тільки не на нашому боці, відомий факт, що деякі з цієї місії були наводчиками для укробандерівців”, – заявила вона.

Під стінами штаб-квартири росіянка виконала пісню зі словами “Ми будемо стояти на передовій”.

Нагадаємо, що Чичеріна давно і послідовно підтримує терористичні організації, які захопили владу на півдні Донбасу.У зв'язку з цим вона перебуває в розшуку. У 2017 році Чичеріна отримала "паспорт ЛНР".

Організація з безпеки та співробітництва в Європі призупинила свою моніторингову місію на сході України після протестів біля її штаб-квартири в підконтрольному сепаратистам Донецьку.

13 жовтня українські військові затримали в районі КПВВ "Золоте" росіянина з окупаційних військ. Бойовик з пов'язкою "СЦКК" займався розвідкою замість розмінування.

Пізніше з’ясувалося, що затриманий – громадянин Росії Андрій Косяк, який має кримінальне минуле. У 2014 році він вступив до лав бандформування "Брянка СССР". Згодом "служив" у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО/ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномету позиції українських військових у Попасній та Золотому.

СБУ повідомила йому про підозру у створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.