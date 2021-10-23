Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
ГоловнаСуспільствоЖиття

Українофобка Чичеріна співала перед будівлею місії ОБСЄ в окупованому Донецьку

“Що стосується місії ОБСЄ, то вона не потрібна і непотрібна з 2014 року".

Українофобка Чичеріна співала перед будівлею місії ОБСЄ в окупованому Донецьку

Російська співачка, українофобка Юлія Чичеріна влаштувала концерт на пропагандистській акції перед будівлею місії ОБСЄ в окупованому Донецьку.

Як росіянка написала у своєму Телеграм-каналі, виступ відбувся щоб “підтримати протест жителів ДНР проти бездіяльності місії ОБСЄ і незаконного арешту українською стороною співробітника СЦКК Андрія Косяка”.

“Що стосується місії ОБСЄ, то вона не потрібна і непотрібна з 2014 року. Вона не тільки не на нашому боці, відомий факт, що деякі з цієї місії були наводчиками для укробандерівців”, – заявила вона.

Під стінами штаб-квартири росіянка виконала пісню зі словами “Ми будемо стояти на передовій”.

Нагадаємо, що Чичеріна давно і послідовно підтримує терористичні організації, які захопили владу на півдні Донбасу.У зв'язку з цим вона перебуває в розшуку. У 2017 році Чичеріна отримала "паспорт ЛНР".

Організація з безпеки та співробітництва в Європі призупинила свою моніторингову місію на сході України після протестів біля її штаб-квартири в підконтрольному сепаратистам Донецьку.

13 жовтня українські військові затримали в районі КПВВ "Золоте" росіянина з окупаційних військ. Бойовик з пов'язкою "СЦКК" займався розвідкою замість розмінування.

Пізніше з’ясувалося, що затриманий – громадянин Росії Андрій Косяк, який має кримінальне минуле. У 2014 році він вступив до лав бандформування "Брянка СССР". Згодом "служив" у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО/ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномету позиції українських військових у Попасній та Золотому.

СБУ повідомила йому про підозру у створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також