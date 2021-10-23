Окупанти 13 разів порушили “тишу” на Донбасі

Станом на ранок суботи порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Упродовж п’ятниці, 22 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.

В бік Катеринівки окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Наші позиції в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Луганського ворожі збройні формування два рази вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік населених пунктів Лебединське та Новоселівка Друга російсько-окупаційні війська задіяли станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В районі Зайцевого вогонь відкривався зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

“Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок суботи, 23 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, у четвер, 21 жовтня, окупаційні війська чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських військовослужбовців не було.