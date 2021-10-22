Судно HAKSA врізалося у причал морпорту "Чорноморськ"

Суховантаж HAKSA, який прямував з турецького порту Гебзе під прапором Палау 22 жовтня протаранив причал №18 морського торгового порту "Чорноморськ".

Як повідомляє пресслужба ДП МТП "Чорноморськ", судно HAKSA носовою частиною протаранило причал під час маневрування.

Водночас на підприємстві спростовують поширену у ЗМІ інформацію, що аварія сталася через "ймовірну помилку недосвідченого екіпажу буксира, який супроводжував судно".

"Проводка будь-якого судна в акваторію порту і швартування до причалу відбувається капітаном судна з урахуванням рекомендацій лоцманів. Присутність на судні лоцмана не звільняє капітана судна від відповідальності за управління судном. Капітан судна повинен повідомляти про особливості в управлінні свого судна, будь-які відомі йому обмеження або несправності устаткування, двигунів, суднових пристроїв тощо", - пояснив в.о. директора порту Олександр Попов.

Він запевнив, що на буксирах "Бургас" та "Александрія", які працювали та супроводжували в акваторії т/х HAKSA, працюють досвідчені екіпажі. Середній стаж їх роботи складає 20-25 років, це спеціалісти із судноплавства у визначеному районі та за їхніми плечима тисячі постановок суден різного дедвейту.

Попов додав, що розслідування морського інциденту буде проведено, і його результати будуть повідомлені офіційно.

Наразі, за попередніми даними, морська подія сталася через помилку екіпажу судна HAKSA або несправності устаткування зазначеного судна під час виконання маневрових робіт на підході до причалу №18.

Керівництво порту звернулося до засобів масової інформації з проханням не поширювати недостовірну інформацію, яка "завдає шкоди професійній репутації колективу портового флоту ДП МТП "Чорноморськ" в умовах жорсткої конкуренції з приватними буксирними компаніями в акваторії порту «Чорноморськ»".

Нагадаємо, раніше в жовтні у Чорному морі виникла аварійна ситуація, внаслідок якої отримало пошкодження судно національного флоту. Через різке погіршення погодних умов аварії зазнало судно розмагнічування "Балта" Військово-Морських Сил ЗС України. Інцидент трапився біля острова Зміїний.